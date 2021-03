Mojstrski zadetek Anžeta Kopitarja, Los Angeles se je maščeval #video

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar se je še z Los Angelesom še drugič ta teden v ligi NHL pomeril z Anaheim Ducks. Za razliko od ponedeljka, ko so kralji ostali praznih rok po podaljšku (5:6), so bili v noči na četrtek veliko uspešnejši. Račkam so se oddolžili za poraz in jih nadigrali kar s 5:1, med strelce pa se je vpisal tudi Hrušičan. Dosegel je prekrasen zadetek za 2:0, njegov sedmi v tej sezoni, na lestvici najboljših strelcev in podajalcev v ligi NHL pa je na visokem sedmem mestu!