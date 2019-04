Slovenke na SP do velike zmage

Potem ko so na uvodni tekmi svetovnega prvenstva divizije II, skupine A Slovenke po kazenskih strelih izgubile s trenutno vodilno Španijo, so v četrtek na kolena spravile gostiteljice Britanke. Zmagale so s 4:2, kar je bila sploh prva zmaga Slovenk nad Veliko Britanijo v zadnjih 15 letih. Danes se bodo varovanke Acija Ferjaniča udarile z Avstralijo, ki je po dveh tekmah še brez točke.

Slovenke so se tik pred prvim odmorom znašle v zaostanku, a v začetku druge tretjine prek debitantke Julije Blazinšek ob igralki več hitro izenačile. Sara Confidenti je v začetku zadnje tretjine priskrbela vodstvo (2:1), le dve minuti zatem pa z drugim zadetkom zvišala na +2. V 53. minuti je za še zajetnejše vodstvo poskrbela Pia Pren (4:1). Domačinke so ob koncu znižale zaostanek, a pomembna zmaga je pripadla Slovenkam.

Na tokratnem tekmovanju sodelujejo reprezentance Slovenije, Avstralije, DLR Koreje, Mehike, Španije in Velike Britanije, ki so vse stare znanke naše izbrane vrste, saj so se z njo srečale na zadnjih nekaj prvenstvih in olimpijskih predkvalifikacijah. Zmagovalka prvenstva bo napredovala v divizijo I, skupino B, najslabša izbrana vrsta pa bo nazadovala v divizijo II, skupino B.

Razpored tekem SP divizija II, skupina A Četrtek, 4. april

Velika Britanija : Slovenija 2:4 (1:0,0:1,1;3)

Culshaw 20., Lane 57. (Allen); Blazinšek 27. (Lončar, Pren, PP1), Confidenti 41. (Pren, PP1), 43. (Pren), Pren 53. (Confidenti)

DLR Koreja : Avstralija 4:2 (1:0, 1:2, 2:1)

Mehika : Španija 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Lestvica : Španija 2 tekmi – 5 točk Slovenija 2 – 4 Severna Koreja 2 – 3 Mehika 2 -3 Velika Britanija 2 – 3 Avstralija 2 – 0 Torek, 2. april

Španija : Slovenija 4:3* (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Sans 25. (SH1), Serrano 44. (PP1), Abrisqueta 48., Rivera; Blazinšek 37., 39., Confidenti 50. DLR Koreja : Mehika 2:4 (2:3, 0:1, 0:0)

Avstralija : Velika Britanija 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)



*kazenski streli Petek, 5. april

13.00 DLR Koreja – Španija

16.30 Avstralija – Slovenija

20.00 Velika Britanija – Mehika Nedelja, 7. april

13.00 Mehika – Avstralija

16.30 Slovenija – DLR Koreja

20.00 Španija – Velika Britanija Ponedeljek, 8. april

13.00 Slovenija – Mehika

16.30 Avstralija – Španija

20.00 Velika Britanija – DLR Koreja *Vsi časi so lokalni.

