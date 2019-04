Slovenke na uvodni tekmi SP izgubile po loteriji

Ob porazu sta v rednem delu zadeli Julija Blazinšek v 37. in 39. ter Sara Confidenti v 50. minuti. Naslednja tekma slovenske hokejistke čaka v četrtek, ko se bodo ob 21. uri pomerile z gostiteljico Veliko Britanijo.

Na tokratnem tekmovanju sodelujejo reprezentance Slovenije, Avstralije, DLR Koreje, Mehike, Španije in Velike Britanije, ki so vse stare znanke naše izbrane vrste, saj so se z njo srečale na zadnjih nekaj prvenstvih in olimpijskih predkvalifikacijah. Zmagovalka prvenstva bo napredovala v divizijo I, skupino B, najslabša izbrana vrsta pa bo nazadovala v divizijo II, skupino B.

Razpored tekem SP divizija II, skupina A Torek, 2. april

Španija : Slovenija 4:3* (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Sans 25. (SH1), Serrano 44. (PP1), Abrisqueta 48. (Pp1), Rivera; Blazinšek 37. (PP1), 39., Confidenti 50. 16.30 DLR Koreja – Mehika

20.00 Avstralija – Velika Britanija Četrtek, 4. april

13.00 DLR Koreja – Avstralija

16.00 Mehika – Španija

20.00 Velika Britanija – Slovenija Petek, 5. april

13.00 DLR Koreja – Španija

16.30 Avstralija – Slovenija

20.00 Velika Britanija – Mehika Nedelja, 7. april

13.00 Mehika – Avstralija

16.30 Slovenija – DLR Koreja

20.00 Španija – Velika Britanija Ponedeljek, 8. april

13.00 Slovenija – Mehika

16.30 Avstralija – Španija

20.00 Velika Britanija – DLR Koreja *Vsi časi so lokalni.

