Slovenke prve v skupini, Špankam spodrsnilo proti Severni Koreji

Slovenke so po tretji tekmi svetovnega prvenstva divizije II prevzele vodstvo v skupini A. Po tem, ko so v prvem krogu po kazenskih strelih izgubile s Španijo, pa nato v drugem na kolena spravile gostiteljice Britanke, so se visoke zmage veselile tudi v tretjem. V petek so se s 6:1 znesle nad Avstralkami, Španke pa so klonile proti Severni Koreji, zato so vrh lestvice zavzele risinje.

Slovenke so po slabšem začetku in porazu proti Španiji po kazenskih strelih ujele zmagoviti ritem in najprej prvič v zadnjih 15 letihpremagale Veliko Britanijo, v petek pa so varovanke Acija Ferjaniča pometle še z Avstralijo in skočile pred Španijo, ki je dve točki oddala Severni Koreji.

Na tokratnem tekmovanju sodelujejo reprezentance Slovenije, Avstralije, DLR Koreje, Mehike, Španije in Velike Britanije, ki so vse stare znanke naše izbrane vrste, saj so se z njo srečale na zadnjih nekaj prvenstvih in olimpijskih predkvalifikacijah. Zmagovalka prvenstva bo napredovala v divizijo I, skupino B, najslabša izbrana vrsta pa bo nazadovala v divizijo II, skupino B.

Rezultati tekem SP divizija II, skupina A: Petek, 5. april

DLR Koreja : Španija 2:1* (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)



Avstralija : Slovenija 1:6 (1:1, 0:3, 0:2)

Blazinšek 6., 44., Pren 21., 35., 57., Confidenti 26. (PP1) ; van der Wolf 11. 20.00 Velika Britanija – Mehika Lestvica :

1. Slovenija 3 tekme – 7 točk

2. Španija 3 - 6

3. Severna Koreja 3 – 5

4. Mehika 2 -3

5. Velika Britanija 2 – 3

6. Avstralija 3 – 0 Četrtek, 4. april

Velika Britanija : Slovenija 2:4 (1:0,0:1,1;3)

Culshaw 20., Lane 57.; Blazinšek 27. (PP1), Confidenti 41. (PP1), 43., Pren 53.



DLR Koreja : Avstralija 4:2 (1:0, 1:2, 2:1)

Mehika : Španija 0:2 (0:0, 0:1, 0:1

Torek, 2. april

Španija : Slovenija 4:3* (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Sans 25. (SH1), Serrano 44. (PP1), Abrisqueta 48., Rivera; Blazinšek 37., 39., Confidenti 50. DLR Koreja : Mehika 2:4 (2:3, 0:1, 0:0)

Avstralija : Velika Britanija 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)



*kazenski streli Preostale tekme SP: Nedelja, 7. april

13.00 Mehika – Avstralija

16.30 Slovenija – DLR Koreja

20.00 Španija – Velika Britanija Ponedeljek, 8. april

13.00 Slovenija – Mehika

16.30 Avstralija – Španija

20.00 Velika Britanija – DLR Koreja *Vsi časi so lokalni.

