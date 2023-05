Še pred kosilom gre zares tudi za Slovence. Ko so se zadnjič srečali, je bilo pestro.

Slovenska hokejska reprezentanca nastopa na jubilejnem desetem svetovnem prvenstvu elitne divizije, prvem po letu 2017. Cilj varovancev Matjaža Kopitarja je obstanek med reprezentančno hokejsko smetano, kar je Slovencem do zdaj uspelo dvakrat, zadnjič leta 2005.

Naloga bo vse prej kot lahka, risi se bodo zadnjemu mestu poskušali izogniti v Rigi, kjer ob gostiteljici Latviji in Sloveniji igrajo še Kanada, Švica, Latvija, Češka, Slovaška, Norveška in Kazahstan.

Pred šestimi leti od visokega zaostanka do točke in kazni Slovenci so se s Švicarji zadnjič srečali na prvenstvu pred šestimi leti in izgubili po kazenskih strelih. Foto: Guliverimage

Prvi nasprotnik Slovencev bodo, tako kot pred šestimi leti, ko so zadnjič igrali med elito, Švicarji. Dogajanje v Parizu je bilo precej pestro. Slovenci so v 18. minuti zaostajali že z 0:4, nato pa priredili preobrat.

Z goli Jana Muršaka, Žige Jegliča, Jana Urbasa in Roberta Saboliča so izenačili in izsilili podaljšek. V tem zadetka ni bilo, tako da so o zmagovalcu odločali kazenski streli, po katerih so se pete zmage na peti medsebojni tekmi veselili Švicarji.

Jeglič je na srečanju poskrbel vložek, po katerem je prišla kazen. Pri vračanju na klop prek ograde se je z drsalko približal vratu Thomasa Rüfenachta, kar so pozneje ocenili kot nevarno potezo, usmerjeno proti tekmecu, in mu zaradi kršenja pravil naložili dve tekmi prepovedi.

Reprezentanci sta se na prvenstvih elite srečali še enkrat, na Švedskem leta 2013 so hokejisti s križem na dresu slavili s 7:1.

Medsebojne tekme Slovenije in Švice:

Kliknite za povečavo. Foto: Vir: Hokejska zveza Slovenije

"Tudi proti večjim smo kdaj že osvojili točko"

"Za nas bodo vse tekme težke glede na reprezentance, s katerimi igramo. Zavedamo se, da bo temelj na obrambi, da si bo med seboj treba pomagati, napadalci obrambi, vratarju ... Pomembna bo igra z igralcem več in manj, za drugo upamo, da je bo čim manj. Na vsako tekmo moraš iti vedno, kot 'se zagre', stoodstotno pripravljen, ne glede na to, ali ti nasproti stoji Romunija ali Kanada. Zagotovo bomo svoje priložnosti iskali proti vsem nižje uvrščenim reprezentancam, smo pa v preteklosti tudi proti večjim osvojili kakšno točko. To se lahko zgodi tudi letos," pred začetkom prvenstva pravi kapetan Slovencev Jan Urbas.

Matjaž Kopitar upa, da mu bo kot selektorju prvič uspelo obstati med elito. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kopitar je moral pred začetkom prvenstva opraviti branilsko menjavo, Matica Podlipnika, ki ima zlomljeno rebro, je zamenjal Nejc Stojan.

Slovenski tabor lahko na prvenstvo prijavi 25 hokejistov (22 igralcev in tri vratarje). Do petka zvečer so jih 23 (20 +3), tako da sta še dve prosti mesti. Prijavljeni niso ob poškodovanem Podlipniku še Stojan in Luka Maver.

Srečanje se bo v Areni Riga začelo ob 11.20. Že dan zatem ob isti uri rise čaka nov zahteven obračun proti Kanadčanom.

Avstrijci začenjajo proti Francozom

Istočasno kot Slovenci in Švicarji bodo na delu Avstrijci in Francozi, a oni v Tampereju. Popoldan se bodo na Finskem predstavili Danci in Madžari, v Latviji pa Norvežani in Kazahstanci.

Avstrijci prvenstvo odpirajo proti Francozom. Foto: Guliverimage

Večer je rezerviran za dvoboja med branilko naslova Finsko, ki je v petek izgubila z ZDA, in Nemčijo, ter drugo gostiteljico Latvijo in Slovaško.

Po štirje v četrtfinale, zadnjeuvrščeni v nižji rang

Prvenstvo se je začelo s predtekmovanjem, v katerem v vsakem od mest igra osem reprezentanc. V skupini A v Tampereju se merijo Finska, ZDA, Švedska, Nemčija, Danska, Francija, Avstrija in Madžarska, v skupini B v Rigi pa Latvija, Slovenija, Kanada, Švica, Latvija, Češka, Slovaška, Norveška in Kazahstan.

Po skupinskem delu, ki se bo končal 23. maja, bodo štiri najboljše reprezentance iz vsake skupine napredovale v četrtfinale. Za preostalih osem bo tekmovanja konec. Še več, najslabša reprezentanca iz vsake skupine bo nazadovala rang nižje in bo prihodnje leto igrala v diviziji I, skupini A. V eliti, ki bo prihodnje leto na Češkem, pa bosta namesto njiju zaigrali Velika Britanija in Poljska.

Četrtfinalni boji se bodo v obeh mestih začeli 25. maja, polfinale in tekmi za odličja bodo v Tampereju 27. in 28. maja.

Svetovno prvenstvo v hokeju, 2. dan Sobota, 13. maj Lestvica: