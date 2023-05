V živo: Nemci drvijo četrtfinalu naproti, Slovaki lahko domačine spravijo v neprijeten položaj

Svetovno prvenstvo v hokeju, 12. dan Torek, 23. maj Lestvici*: *Prve štiri reprezentance iz skupine napredujejo v četrtfinale, zadnja iz vsake skupine je izpadla razred nižje.

Danes se v Rigi in Tampereju končuje predtekmovalni del svetovnega prvenstva, po katerem se bodo po štiri najboljše ekipe iz obeh predtekmovalnih skupin uvrstile v četrtfinale, zadnji iz obeh skupin – Slovenija in Madžarska – pa izpadeta v nižji rang tekmovanja za leto 2024.

Komu zadnji četrtfinalni vstopnici?

Prav veliko neznank o četrtfinalistih ni več. V vsaki skupini je na voljo še ena četrtfinalna vstopnica. V skupini A na Finskem jo pravkar lovijo Nemci. Ti so prvenstvo odprli s tremi zahtevnimi tekmami in tremi porazi za gol (proti Američanom, Fincem in Švedom), nato pa premagali tri tekmece (Dansko, Avstrijo in Madžarsko), tako da trenutno držijo četrto mesto. Pred zadnjo tekmo imajo točko več od petih Dancev, na papirju pa lažje delo. Pravkar se merijo s Francijo. Če jo premagajo, si bodo že zagotovili četrtfinale, če bodo izgubili, pa jih lahko zvečer prehitijo Skandinavci, a njim bodo nasproti stali gostitelji in branilci naslova Finci.

Če bodo Slovaki premagali Norvežane po rednem delu, Latvijci pa zvečer proti Švici ne bodo osvojili niti točke, bodo v četrtfinalu Slovaki. Foto: Guliverimage

Tudi v Rigi je pravkar pomemben obračun. Za četrtfinale imata še vedno možnost Slovaška in gostiteljica Latvija. Ta je pred zadnjim dnem predtekmovanja sicer četrta, s tremi točkami prednosti pred Slovaki, a kaj lahko se zgodi, da bodo domačini ostali brez napredovanja.

Če Slovaki Norvežane premagajo po rednem delu, morajo Latvijci za četrtfinale zvečer proti vodilni Švici osvojiti vsaj točko. Če bosta ekipi namreč izenačeni, bodo zaradi zmage na medsebojnem dvoboju napredovali Slovaki.

Popoldan obračuna velikanov, zvečer na delu gostiteljici

Popoldanski tekmi prinašata obračuna hokejskih velesil. V Tampereju se bodo za prvo mesto v skupini udarili neporaženi Američani in Švedi, v Rigi pa se bosta za drugo mesto pomerili Češka in Kanada.

Bo večer prinesel veselje latvijskih navijačev ali bo za njihove hokejiste prvenstva konec po predtekmovanju? Foto: Guliverimage

Zvečer se bodo tretji Finci pomerili z Danci, stoodstotni Švicarji, ki so si že zagotovili prvo mesto v svoji skupini, pa z Latvijo.

V četrtek gre zares

Četrtfinalni boji se bodo v Rigi in Tampereju začeli v četrtek, polfinale in tekmi za odličja bodo v Tampereju v soboto in nedeljo.