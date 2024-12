Slovenci zvečer proti Francozom

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let, ki je v četrtek znova tesno izgubila in je po treh tekmah pri nič točkah, se bo ob 19.30 na četrti tekmi svetovnega prvenstva divizije I (skupina A) na Bledu pomerila s Francozi. Ti so pri dveh zmagah in enem porazu. Po prosti soboti rise v nedeljo čaka pomembna tekma v boju za obstanek z Madžari, ki bodo danes palice prekrižali z vodilno Avstrijo. Norvežani se bodo pomerili z Danci.

Mladi slovenski hokejisti so v prvem krogu izgubili proti Norveški (1:4), dan kasneje jih je tesno premagala Danska (3:2), v četrtek pa so tesno izgubili še z vodilno Avstrijo (2:3).

Varovanci Mitje Šivica se bodo v nadaljevanju prvenstva borili za obstanek, ključna tekma bo nedeljska z Madžarsko. Danes pa rise na Bledu čaka večerni dvoboj s Francijo, ki ima na računu dve zmagi in poraz.

Na lanskem SP U20 tega ranga so zmagali Kazahstanci, ki so napredovali med elito, drugi so bili Danci, tretji Francozi, četrti Avstrijci, peti pa Madžari. Slovenci so si letošnje SP priigrali z zmago na SP divizije I skupine B. Norvežani pa so lani igrali med elito in iz nje izpadli.

Svetovno prvenstvo U20, divizija I, skupina A:

Lestvica: