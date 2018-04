Norvežani previsoka ovira za Slovence

SP U18 divizije I, skupine A

Slovenska moška hokejska reprezentanca do 18 let te dni igra na SP divizije I, skupine A, v Latviji. Na tretji tekmi prvenstva so Slovenci z 0:5 priznali premoč Norvežanom in padli na zadnje mesto.

Osrednji cilj varovancev Mitje Kerna, ki so se lani na domačem prvenstvu prebili v drugi kakovostni reprezentančni razred, je obstanek v tem rangu.

Slovenci so na severu Evrope na prvi tekmi v ponedeljek tesno, z 1:2 izgubili z Latvijici, v torek pa vknjižili zmago nad Danci (3:2). Dobro minuto in pol pred koncem srečanja je zmago z drugim zadetkom na tekmi priigral Martin Bohinc. Po prosti sredi so risi palice prekrižali z Norvežani in izgubili s kar 0:5 ter nazadovali na zadnje mesto, saj so Danci prišli do prve zmage - ugnali so Kazahstan.

RIsi se bodo pomerili še z ekipama neporažene Nemčije in Kazahstana.

Razpored tekem slovenske reprezentance Ponedeljek, 2. april

Nemčija : Danska 7:2

Norveška : Kazahstan 2:5



Slovenija : Latvija 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Tavčar 33.; Bergs 6., Grinbergs 17. Torek, 3. april

Kazahstan : Nemčija 0:1



Danska : Slovenija 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Kjaer 15. (PP1), Koch 51.; Širovnik 32. (PP1), Bohinc 42. (PP1), Bohinc 59.



Latvija : Norveška 3:0 Četrtek, 5. april

Slovenija : Norveška 0:5 (0:0, 0:4, 0:1)

Kazahstan : Danska 2:4

Nemčija - Latvija



PP1-zadetek z igralcem več Lestvica: Nemčija 2 tekmi – 6 točk Latvija 2 - 6 Kazahstan 3 – 3 Norveška 3 – 3 Danska 3 – 3 Slovenija 3 – 3 Petek, 6. april

Norveška - Nemčija

11.15 Kazahstan – Slovenija

Latvija - Danska Nedelja, 8. april

15.15 Nemčija – Slovenija

Danska - Norveška

Latvija - Kazahstan