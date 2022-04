Slovenci po zadnje pripravljalne odgovore

Slovenski hokejisti počasi končujejo priprave na domače svetovno prvenstvo drugega razreda, ki bo med torkom in nedeljo (8. maj) potekalo v Ljubljani in na katerem bo vrnitev med elito edini cilj varovancev selektorja Matjaža Kopitarja.

Ta bo danes dobil še zadnje pripravljalne odgovore, Slovenci bodo ob 18. uri odigrali še zadnjo pripravljalno tekmo. Na Bledu se bodo pomerili z nesojenimi udeleženci tivolskega svetovnega prvenstva Francozi. Ti bi morali skupaj z Avstrijci prihodnji teden tekmovati na SP v Tivoliju, a bodo nastopali med elito. Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je namreč zaradi vojne v Ukrajini s prepovedjo nastopanja kaznovala članici elite Rusijo in Belorusijo in posledično zaradi pogodbenih obveznosti z marketinško agencijo najvišje rangirani iz slovenskega prvenstva Francijo in Avstrijo preselila v elitno divizijo.

Selektor Matjaž Kopitar bo dobil še zadnje pripravljalne tekmovalne odgovore. Foto: Morgan Kristan/Sportida

To bo še drugi obračun risov v dveh dneh s članico najkakovostnejšega razreda, v četrtek so Slovenci v gosteh premagali Italijane (2:1), ki so včeraj gostili še Francoze in jih strli z 1:0. Kopitar je napovedal, da bo danes prvič v pripravljalnem obdobju preizkusil tudi nosilce "nemškega" napada Jana Urbasa, Miho Verliča in Žigo Jegliča, ki so se pripravam zaradi četrtfinala – Jeglič je v tem zaradi poškodbe izpustil štiri od petih tekem – pridružili pozneje. Prav tako je predvideno, da bo proti Francozom danes branil v zadnjih letih prvi vratar Gašper Krošelj.

Po tekmi bo tudi že bolj jasno, kdo bo ostal brez mesta v ekipi za prvenstvo oziroma bo nanj čakal v nizkem štartu, saj se lahko zgodi, da slovenski štab za uvod ne bo prijavil maksimalnega mogočega števila hokejistov, pač pa iz previdnosti (covid-19, poškodbe) pustil kakšno mesto še odprto.

Štiri tekme, tri zmage

Slovenci so v pripravah na prvih štirih tekmah pretekli teden s 3:0 premagali Madžarsko in Romunijo, s katerima se bodo srečali tudi na SP, po podaljšku izgubili z Japonci, v četrtek pa tesno premagali Italijo.

Slovenci bodo prvenstvo odprli v torek ob 19. uri proti Litvi. Z njo so na SP zadnjič igrali leta 2019 v Kazahstanu, ko so jo premagali z 9:0. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Slovenci v torek začenjajo proti Litovcem

Slovenci bodo svetovno prvenstvo odprli proti na papirju najslabšima tekmecema. V torek, 3. maja, ob 19. uri se bodo pomerili z Litvo, s katero so se na prvenstvu srečali na zadnji tekmi zadnjega svetovnega prvenstva leta 2019 v Kazahstanu in jo odpravili z 9:0. Z Litovci so se pomerili tudi v olimpijskih predkvalifikacijah 2020 in jih odpravili z 12:2.

Dan pozneje bodo igrali z Romuni, v petek, 6. maja, sledi obračun z Madžari, za konec pa se bodo v nedeljo, 8. maja, pomerili z Južno Korejo. Madžari in Korejci bodo ob Slovencih najresnejši kandidati za eno od prvih dveh mest in napredovanje med elito, ki je edini cilj naše reprezentance.

Pripravljalna tekma, Bled Sobota, 30. april

18.00 Slovenija – Francija

Spored SP divizija I, skupina A (Tivoli, 3.−8. maj) Torek, 3. maj

15.30 Madžarska - Južna Koreja

19.00 Slovenija - Litva Sreda, 4. maj

15.30 Litva - Madžarska

19.00 Romunija - Slovenija Četrtek, 5. maj

15.30 Romunija - Južna Koreja Petek, 6. maj

15.30 Južna Koreja - Litva

19.00 Slovenija - Madžarska Sobota, 7. maj

15.30 Litva - Romunija Nedelja, 8. maj

15.30 Madžarska - Romunija

19.00 Južna Koreja - Slovenija

