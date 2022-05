Čehi v zadnji tretjini odpihnili Američane in po preobratu osvojili bron

Čehi so v boju za bron z 8:4 premagali Američane, ki so zapravili prednost s 3:1. Čehi so preobrat pripravili v zadnji tretjini, v kateri so dosegli šest golov.

Čehi so v boju za bron z 8:4 premagali Američane, ki so zapravili prednost s 3:1. Čehi so preobrat pripravili v zadnji tretjini, v kateri so dosegli šest golov. Foto: Reuters

Hokejisti Češke so v boju za bron na 85. svetovnem prvenstvu z 8:4 premagali Američane. Ti so po prvi tretjini vodili s 3:1, pred tretjo pa 3:2, a Češka je v zadnjem delu povsem prevladala, dosegla šest golov in se po desetih letih razveselila odličja na SP. Ob 19.20 pa še zadnje dejanje, ponovitev lanskega finala med gostitelji Finci in branilci naslova Kanadčani. Po tekmi bosta tudi dokončno jasni skupini prihodnjega SP, na katerem bodo sodelovali tudi Slovenci, gostili pa ga bodo znova Finci in Latvijci. Finski kapetan Valtteri Filppula lahko postane član kluba, v katerem so le redki.

Kot prvi sta na led Nokia Arena v Tampereju zadrsali ekipi Češke in ZDA. Srečali sta se že v predtekmovanju, ko so z 1:0 zmagali prvi. Tudi tokrat so se veselili Čehi, a po precej drugačnem obračunu, kot je bil tisti iz skupinskega dela. Američani so bili v prvem delu boljši nasprotnik in po prvi tretjini vodili s 3:1. Jiri Smejkal je v 33. minuti znižal na 2:3, ZDA je v zadnji del vstopila s tesnim vodstvom. Nato pa popolna prevlada in goleada Čehov.

Novopečeni češki selektor Kari Jalonen, trenerske vajeti je prevzel marca, je po prvih 20 minutah zamenjal vratarja, namesto Karla Vejmelke je vstopil Marek Langhamer in se izkazal. David Pastrnak je že v prvi minuti izenačil, Roman Červenka dve minuti zatem zadel za prvo vodstvo, Pastrnak pa v 44. minuti vodstvo zvišal na 5:3. David Kampf je v 55. minuti z golom ob igralcu manj pokopal upe Američanov, ki so sicerše poskušali brez vratarja, a je Kampf dve minuti pred iztekom časa plošček poslal v prazen gol za 7:3. Američani so še znižali, Pastrnak pa je s hatr-trickom postavil končnih 8:4.

To je prvo odličje Čehov na svetovnih prvenstvih po letu 2012, šesta bronasta.

Ponovitev lanskega finala

Veliki finale se bo začel ob 19.20. Spremljali bomo ponovitev lanskega finala iz Latvije, kjer so Kanadčani po podaljšku razžalostili Fince in se veselili 27. naslova svetovnih prvakov. Severnjaki so bili svetovni prvaki do zdaj trikrat, zadnjič leta 2019, ko so v finalu premagali prav večerne tekmece.

V finalu se bosta, tako kot lani, pomerili Finska in Kanada. Lani so po podaljšku slavili Kanadčani. Foto: Guliverimage

Filppula se lahko včlani v Triple Golde Club

Za Finci je odlična reprezentančna sezona, saj so februarja prvič postali še olimpijski prvaki. Njihov kapetan Valtteri Filppula je na posebni misiji, saj lahko postane član Triple Gold Cluba. V tem so hokejisti in trener, ki jim je uspel velik podvig − osvojili so zlato olimpijsko odličje, naslov svetovnega prvaka in Stanleyjev pokal. Filppula se je Stanleyja veselil leta 2008 z Detroit Red Wings, olimpijskega zlata pa letos. Bo dodal še naslov svetovnega prvaka in postal 30. hokejist trojnega zlatega kluba? V tem je še en trener, in sicer Mike Babcock.

Valtteri Filppula lahko postane član kluba, v katerem je le peščica. Foto: Guliverimage

Prihodnje leto znova v Tampereju in Rigi

Prihodnje svetovno prvenstvo bosta po propadlem slovensko-madžarskem zanimanju za gostiteljstvo to gostili Finska in Latvija. Na njem bodo sodelovali tudi Slovenci.

Trenutno skupini stojita takole: Skupina A (Finska): Finska, Švedska, Češka, Nemčija, Danska, Francija, Avstrija, Madžarska; Skupina B (Latvija): Kanada, ZDA, Slovaška, Švica, Latvija, Norveška, Kazahstan, Slovenija.