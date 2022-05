Začenja se boj za finale

Svetovno hokejsko prvenstvo na Finskem se bliža koncu. Danes bomo dobili oba finalista, v nedeljo pa bo znan prvak 85. prvenstva. Ob 13.20 se bosta za finalno vstopnico pomerila gostiteljica Finska in ZDA, ob 17.20 pa branilka naslova Kanada in Češka.

Celotno dogajanje svetovnega prvenstva se je preselilo v Tampere, kjer bosta danes znana finalista. Kot prvi bodo med seboj obračunali Finci in Američani. Gostitelji so skupinski del končali na prvem mestu in v četrtfinalu s 4:2 izločili Slovaško. Lani so se uvrstili v finale, v tem pa v podaljšku izgubili proti Kanadčanom. Bodo po olimpijskem zlatu osvojili še naslov svetovnih prvakov?

Za ohranitev upov morajo popoldan (13.20) premagati ZDA. Američani so predtekmovanje končali na četrtem mestu, v četrtfinalu pa premagali Švico, ki se je v izločilne boje kot edina uvrstila brez poraza.

Finska in ZDA sta se srečali že v skupinskem delu, ko so s 4:1 zmagali Finci.

Kanadčani so v polfinale napredovali po dramatični končnici in preobratu proti Švedom. Foto: Guliverimage Drugi polfinalni par sestavljajo branilci naslova Kanadčani in Čehi. Kanada je iz skupine napredovala na tretjem mestu, v četrtfinalu jo je pričakal derbi s Švedsko, proti kateri ji je kazalo slabo. Skandinavci so povedli s 3:0, dve minuti pred iztekom rednega dela vodili s 3:1, nato pa je sledil velik kanadski preobrat in zmaga po podaljšku.

Tudi Čehi, ki so zadnjo kolajno na SP osvojili pred desetletjem (bron), so v svoji skupini zasedli tretje mesto, za polfinale so se pomerili z Nemci in jih premagali s 4:1.