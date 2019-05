V živo: kdo se bo v finalu pridružil Fincem?

Prvi finalisti svetovnega prvenstva na Slovaškem so Finci, ki so zadetkom Marka Anttile v 51. minuti prvega polfinala z 1:0 premagali do te tekme neporažene Ruse in se uvrstili v nedeljski finale. Pravkar se za drugo finalno vstopnico merita Kanada in Češka.

Pravkar smo priča ponovitvi olimpijskega obračuna za tretje mesto iz Pjongčanga. Merita se Kanada in Češka. Pod petimi krogi so s 6:4 slavili prvi. Javorovi listi so redni del končali na prvem mestu, v četrtfinalu pa so se zoperstavili Švicarjem. Še nekaj sekund pred koncem rednega dela tekme je kazalo, da se bodo poslovili od tekmovanja, nato pa so pol sekunde pred koncem zadeli za podaljšek in nato izločili hokejiste s križem na prsih. Kanadčani se lahko pohvalijo s 26 naslovi svetovnih prvakov, zadnjič so bili prvaki leta 2016, naslednje leto so jim Švedi preprečili zlati trojček.

Čehi so redni del končali na drugem mestu, v četrtfinalu jih je pričakala Nemčija, ki se jim je dolgo dobro upirala, a v zadnji tretjini so Čehi stvari postavili na svoje mesto in napredovali v polfinale. Zadnjič so v finalu zaigrali leta 2010, ko so zadnjič stali na svetovnem prestolu.

Finci so Rusom zadali prvi poraz in se z zmago z 1:0 uvrstili v veliki finale. Foto: Reuters

Finci razžalostili Ruse

Na prvem polfinalnem obračunu svetovnega prvenstva elitne divizije med do te tekme neporaženo Rusijo in Finsko so gledalci videli zgolj en zadetek. V 51. minuti ga je dosegel Marko Anttila, ki je bil edini junak, ki je uspel ugnati vratarja Tampa Bay Lightning Andreja Vasilevskega. Rus je sicer zaustavil 28 strelov od 29.

Še bolj razpoložen je bil na drugi strani Kevin Lankinen, ki je zaklenil svoja vetra. 24-letnik je še tretjič na prvenstvu nasprotniku preprečil, da bi zadel. Zaustavil je vseh 32 poskusov Rusov, ki so predvsem v zadnji tretjini močno napadali. Ob koncu so poskušali tudi brez vratarja, a se jim načrt po izenačenju ni izšel.

Zadnjič so v finalu igrali leta 2016, ko so jih ugnali Kanadčani. Prvaki so bili le dvakrat, leta 1995 in 2011.

SP elitne divizije, polfinale

