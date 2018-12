Velika zmaga risov v boju za zlato in napredovanje, v sredo "tekma D"

Reprezentanca do 20 let se pripravlja na SP divizije I, skupine B

Slovenci so na tretji tekmi prvenstva po podaljšku strli Poljake in ostali neporaženi. V sredo tekma D proti Madžarom.

Slovenska hokejska izbrana vrsta do 20 let je na svetovnem prvenstvu divizije I skupine B, ki je v poljskem Tychyju, zmagala še na tretji tekmi prvenstva. Po podaljšku je s 4:3 premagala gostitelje in ohranila odlične možnosti za izpolnitev cilja - napredovanje v kakovostnejši razred. Tekma D Slovence čaka v sredo, ko se bodo udarili s prav tako še neporaženimi Madžari, ti imajo po treh tekmah na računu popoln izkupiček.

Po sobotni zmagi nad Italijo (3:0) in nedeljski nad Japonsko (5:3) so varovanci Aleša Burnika, njegova pomočnika sta Lovro Bajc in Andrej Hočevar, premagali še tretjo oviro svetovnega prvenstva tretjega razreda. Na kolena so po podaljšku spravili gostitelje Poljake in jih z drugim porazom spravili v slabo voljo, sami pa ohranili odlične možnosti za prvo mesto in napredovanje v divizijo I, skupino A.

Veliko, če ne kar ključno težo bo imela sredina tekma Slovencev z enimi od favoritov prvenstva Madžari, ki so lani iz kakovostnejše skupine izpadli v to in imajo po treh tekmah na računu vseh devet mogočih točk.

Dvakrat zaostajali, se vrnili, povedli in slavili po podaljšku

Slovenci so proti Poljakom dvakrat zaostajali (0:1, 1:2), a sta Jan Drozg in Nejc Stojan, ki mu je podal prvi, z zadetkoma priskrbela izenačenji. Za prvo vodstvo risov je v 47. minuti zadel Jaka Sodja (3:2), a so gostitelji že pol minute zatem izenačili. Ob koncu 60 minut zmagovalca ni bilo, sledil je podaljšek, v katerem je Drozg ob igralcu več prehitel sireno in deset sekund pred iztekom igralnega časa reprezentanci prinesel dragoceno zmago.

Burnikovi varovanci se bodo v sredo ob 20. uri udarili z Madžari, v petek pa prvenstvo končali s tekmo proti Ukrajini.

Zmagovalec prvenstva bo napredoval v divizijo I, skupino A, najslabša reprezentanca pa bo nazadovala v divizijo II. Madžari so lani izpadli iz kakovostnejše divizije v "slovensko skupino", Japonci pa napredovali vanjo.

Razpored tekem SP U20, divizija I, skupina B Torek, 11. december

Poljska : Slovenija 3:4* (1:0,1:1,1:2, 0:1)

Strelci: Soltys 9. (Smal, Walega, PP1), 37.; Drozg 28., Stojan 44. (Drozg), Sodja 47. (Kapel Svetina, PP1), Drozg 65. (Urukalo, Stojan)

Streli: Pol 26 (11,8,7); Slo 32 (5,16,11)

Kazni: Pol 12 (0,8,4); Slo 26 (6,18,2) Madžarska : Italija 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)



Japonska - Ukrajina



*podaljšek



Lestvica:

1. Madžarska 3 tekme - 9 točk

2. Slovenija 3 - 8

3. Poljska 3 - 3

4. Italija 3 - 3

5. Japonska 2 - 0

6. Ukrajina 2 - 0 Nedelja, 9. december

Slovenija : Japonska 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)

Strelci: Klofutar 16. (Drozg, Urukalo, PP1), Urukalo 21. (Kapel), Drozg 42. (Urukalo, Predan, PP1), Predan 56. (Drozg), Predan 60. (Stojan, Drozg, PP1); Nakajima 6. (Hanzawa), Hirota 19. (Hanzawa, PP1), Shimanuki 60.(Nakajima, Yasuda)

Streli: Slo 29 (15,7,7); Jpn 28 (9,7,12)

Kazni: Slo 24 (2,6,16); Jpn 16 (6,4,6)



Poljska : Italija 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)



Madžarska : Ukrajina 9:3 (1:2, 4:0, 4:1) Sobota, 8. december

Japonska : Madžarska 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)



Ukrajina : Poljska 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)



Italija : Slovenija 0:3 (0:1, 0:0, 02)

Strelci: Stojan 17. (Svetina, Brus, PP1), Urukalo 42. (Drozg, PP1), Stražišar 44. (Brglez)

Streli: Ita 22 (1,14,7); Slo 42 (16,13,13)

Kazni: Ita 18 (10,2,6); Slo 22 (2,6,14) Sreda, 12. december

Ukrajina - Italija

Poljska - Japonska

20.00 Slovenija - Madžarska Petek, 14. december

13.00 Slovenija - Ukrajina

Madžarska - Poljska

Italija - Japonska



*zmagovalec SP bo napredoval v divizijo I, skupina A

*najslabša reprezentanca bo nazadovala v diviziji II, skupina A

Reprezentanca za SP Vratarji: Žiga Kogovšek (HDD SIJ Acroni Jesenice), Val Usnik (Fehervar AV19 U20) Branilci: Lan Brun Rauh, Aljoša Crnovič, Nejc Stojan, Žiga Urukalo (vsi HDD SIJ Acroni Jesenice), Nejc Brus (HK SŽ Olimpija), Tine Klofutar (Stavanger Oilers), Peter Pavc (HK Triglav Kranj) Napadalci: Martin Bohinc (HK Slavija Junior), Nik Brglez, Gašper Seršen, Jaka Sodja, Erik Svetina, Jaka Šturm (vsi HDD SIJ Acroni Jesenice), Jan Drozg (Shawinigan Catarates), Rok Kapel (EV Landshut U20), Anej Kujavec, Patrik Tišlar (oba HK SŽ Olimpija), Aljaž Predan (EC Salzburg II), Mark Stražišar (Philadelphia Little Flyers), Maj Tavčar (HK Triglav Kranj)

