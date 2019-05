V živo: Slovenci še zvišali prednost

Slovenska hokejska reprezentanca na svetovnem prvenstvu drugega razreda pravkar igra z Madžarsko in v boju za obstanek v tem rangu tekmovanja lovi prepotrebne prve točke, vzhodni sosedje so do zdaj zbrali tri. Premagali so zadnjega nasprotnika risov na SP, Litvo. Med elito se bosta preselili najboljši reprezentanci prvenstva, v tretji razred bo nazadovala najslabša.

SP, divizija I, skupina A, 4. krog



Madžarska : Slovenija 0:2* (0:1, -:-, -:-)

0:1 Štebih 14. (Drozg, Goličič), 0:2 Drozg 21. (Pp1)



*tekma se je začela ob 15.30



Postava Slovenije: Gračnar, Pintarič: Kovačević, Gregorc, Rodman, Kopitar, Sabolič; Magovac, Repe, Ograjenšek, Verlič, Kuralt; Pretnar, Podlipnik, Pance, Čimžar, Hebar; Štebih, Kalan, Zajc, Goličič, Drozg. Selektor: Ivo Jan.



Postava Madžarske: Vay, Balizs; Stipsicz, Szabo, Sofron, Bartališ, K. Nagy; Sziranyi, Wehrs, Gallo, Sarauer, Erdely; Pozsgai, Macaulay, Bodo, Vas, G. Nagy; Varga, Terbocs, Benk. Selektor: Gergely Majoross.

Četrti krog svetovnega prvenstva divizije I, skupine A je razpotegnjen čez dva dni. Na edini petkovi tekmi bo na ledu Barys Arene se pravkar merita slovenska in madžarska reprezentanca.

Slovenci so na prvih treh tekmah vselej izgubili in so z nič točkami na predzadnjem mestu, vzhodni sosedje so prvo zmago dosegli včeraj, ko so se ničle otresli z zmago nad avtsajderko prvenstva Litvo.

Selektor Ivo Jan je opravil kar nekaj menjav, v vrata pa, podobno kot proti Belorusom, postavil Luko Gračnarja. Njegova menjava je Matija Pintarič. Branilski pari so premešani, v prvega se je k Sabahudinu Kovačeviću iz drugega preselil Blaž Gregorc. Jurij Repe se je iz tretjega preselil v drugega k Aleksandru Magovcu, v tretjem s Klemnom Pretnarjem igra Matic Podlipnik, na prvih treh tekmah je igral v prvem. Do sprememb je prišlo tudi v napadu, v tretjem so po novem Žiga Pance, Tadej Čimžar, Andrej Hebar, v četrtem pa Miha Zajc, Boštjan Goličič in Jan Drozg.

Prav zadnja peterka je v 14. minuti zrežirala prvo vodstvo na tekmi. Po podaji Drozga je branilec Miha Štebih s strelom skoraj z modre črte premagal Adama Vaya, ki ga je pred golom skupaj z enim od Madžarov oviral Goličič. Risi so ob koncu prve tretjine prvič zaigrali z igralcem več, a se rezultat do izteka 20 minut ni spremenil.

V soboto derbi kroga

Če Slovenci ne bodo premagali Madžarov, jim bo, če Litva v soboto izgubi z Južno Korejo, ostala še zadnja priložnost za obstanek, in sicer nedeljski jutranji (8.30) obračun z Litovci.

Sobota ob tekmi Litve in Koreje prinaša še derbi kroga med neporaženima Kazahstanom in Belorusijo.

SP, divizija I, skupina A, 4. krog Petek, 3. maj

15.30 Madžarska – Slovenija Sobota, 4. maj

10.00 Koreja – Litva

13.30 Kazahstan – Belorusija



Lestvica (napredujeta najboljši reprezentanci, nazaduje najslabša):

