Slovenski hokejisti bi lahko igrali pred gledalci

Slovenska hokejska reprezentanca bo med soboto in petkom gostila turnir, na katerem bi lahko prihodnji teden dočakala tudi gledalce.

Slovenska hokejska reprezentanca bi prihodnji teden na domačem turnirju v Tivoliju lahko dočakala tudi gledalce. Možnost se je pokazala po zadnjih sprostitvah ukrepov na področju športnih tekmovanj, pri Hokejski zvezi Slovenije so vložili prošnjo za dovoljenje za vstop gledalcev.

"Ne nazadnje športniki igramo za gledalce, da tudi oni uživajo v tekmah. Med klubsko sezono smo jih seveda pogrešali, upamo, da se čim prej vrnejo," je po sredinem dopoldanskem treningu slovenskih hokejistov o žalostnem pogledu na tribune, ki že mesece samevajo, dejal branilec Jurij Repe.

Vlada je tisti dan zvečer za prihodnji teden napovedala sprostitve tudi na področju športnih prireditev, med drugim bi lahko bilo ob upoštevanju določenih pravil na tekmovanjih zapolnjenih do 50 odstotkov sedišč.

Pri Hokejski zvezi Slovenije, ki bo med 15. in 21. majem gostila turnir Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament, so potrdili, da so vložili prošnjo za sodelovanje za vstop gledalcev, z natančnejšimi podatki pa generalni sekretar HZS Dejan Kontrec po pisanju STA še ni mogel postreči.

Če bodo dobili zeleno luč, bi Slovenci občinstvo najhitreje lahko dočakali v ponedeljek, ko je ob 20. uri predvidena tekma s Francijo.

Namesto drugič odpovedanega SP turnir

Pomlajeno slovensko zasedbo čakajo Avstrijci, Francozi, Poljaki, Romuni in Ukrajinci. Foto: Vid Ponikvar Slovenska zasedba, ki se je zbrala prvič po februarju 2020, bo na domačem turnirju palice prekrižala z Avstrijo, Francijo, Poljsko, Romunijo in Ukrajino.

Selektor Matjaž Kopitar ne bo računal na najmočnejšo zasedbo. Priložnost je ponudil tudi nekaterim mlajšim, reprezentančno neizkušenim obrazom, s katerimi želi začeti postavljati kamenčke v mozaik prihodnosti. Ob tem bo nekatere standardne člane izbrane vrste, ki načeloma niso nosilci igre, preizkusil v vodilnih vlogah.

Vratarska sekcija je v najmočnejši postavi (Gašper Krošelj, Matija Pintarič, Luka Gračnar, Žan Us), največ prostora za dokazovanje je v napadu, v katerem ne bo številnih nosilcev igre (Jana Urbasa, Žige Jegliča, Mihe Verliča, Roka Tičarja, Roberta Saboliča ...). Zanimivo bo videti, kako se bodo znašli mlajši Aljaž Predan, Luka Maver, Rok Kapel, najmlajši med vabljenimi na turnir je 18-letni branilec Bine Mašič.

Slovenci bi morali v teh dneh gostiti svetovno prvenstvo drugega razreda, a ga je Mednarodna hokejska zveza že pred meseci še drugič odpovedala. Namesto SP bo v Tivoliju turnir, ki bo služil tudi kot priprava na avgustovski vrhunec sezone - olimpijske kvalifikacije v Oslu. Ob gostiteljih in Slovencih bodo tam nastopili še Danci in Južni Korejci. Olimpijsko vozovnico si bo zagotovil le zmagovalec.

"Vesel sem, da smo spet skupaj, smo dobri prijatelji, že med sezono, ko ni bilo reprezentančnih tekem, smo se z nekaterimi pogovarjali o tem, kako lepo bi bilo, če bi bilo to svetovno prvenstvo. A žal so razmere takšne, kot so. Tekme moramo vzeti kot dobro pripravo. Imamo mlado ekipo, videla se bosta srce in želja," pravi eden od reprezentantov z najdaljšo kilometrino, branilec Žiga Pavlin.

"Dobro je, da tudi mlajši dobijo priložnost"

Med tistimi, ki bodo v vodilnih vlogah, bo tudi napadalec Ken Ograjenšek. "Po dolgem reprezentančnem premoru smo končno lahko spet skupaj. Imamo priložnost, ki jo moramo izkoristiti. V ekipi je kar nekaj mlajših igralcev. Dobro je, da tudi mlajši dobijo priložnosti, da selektor vidi, na koga bo lahko računal v prihodnje. Se bomo morali pa vsi dokazovati za olimpijske kvalifikacije, na katerih vemo, kaj je naš cilj. Pred tem turnirjem je energije veliko, morda so tisti fantje, ki so igrali državno prvenstvo, še malo utrujeni, so pa v igralnem ritmu, pri nas, ki smo že prej končali sezone, pa je ravno obratno," pred zadnjo akcijo pred avgustovskim izzivom pravi dolgoletni član Gradca.

"Želja ostati v hokeju še vedno je"

Vesel, da je po več odpovedih reprezentančnih akcij zaradi epidemije spet med risi, je tudi branilec Repe. "Slovenska reprezentanca je nekaj posebnega, z večino se med seboj poznamo, z nekaterimi smo skupaj odraščali, imamo kemijo, vsi vedno z veseljem pridemo v reprezentanco. Tokrat je v ekipi nekaj mlajših, a hokej je danes že toliko razvit, da ni pomembno, ali si star, mlad, izkušen, neizkušen, vsak zna drsati in dati gol. Verjamem, da se bomo vsi trudili, naredili vse, da se prikažemo v najboljši luči," razmišlja 26-letnik, ki je klubsko sezono začel na Slovaškem, končal pa v drugi češki ligi.

Slovaški mediji so se poleti razpisali, da bi Repe lahko celo končal kariero, kar se na koncu ni zgodilo, Gorenjec pravi, da mu energije za nadaljevanje ne manjka. "Moja pot je bila, kakršna je bila. K temu se ne želim več vračati in pretirano komentirati. Trenutno sem tukaj, v reprezentanci. Vesel, da je tako. Želja ostati v hokeju še vedno je. Sem človek, ki vse, kar dela, dela na polno. Če želje ne bi bilo, me ne bi bilo tukaj," še pravi steber slovenske obrambe.

Kopitarjeva falanga bo turnir odprla v soboto ob 16.30 proti tradicionalnemu tekmecu, Avstriji.

Hokejska reprezentanca za turnir Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament (Tivoli, 15.–21. maj) Vratarji (4): Gašper Krošelj (Mlada Boleslav/češka Extraliga), Luka Gračnar (Black Wings Linz, IceHL), Matija Pintarič (Rouen/francoska Saxoprint Ligue Magnus), Žan Us (HDD Sij Acroni Jesenice).

Branilci (10): Klemen Pretnar (Unia Oswiecim, poljska Hokej liga), Žiga Pavlin (Košice, slovaška Extraliga), Kristjan Čepon (Nica, francoska Saxoprint Lige Magnus), Jurij Repe (Frydek-Mistek, druga češka liga), Matic Podlipnik (Gyergyói HK, Erste liga, Romunija), Aljoša Crnovič, Nejc Stojan, Bine Mašič (vsi HDD Sij Acroni Jesenice), Aleksandar Magovac, Miha Štebih (oba HK SŽ Olimpija).

Napadalci (14): Anže Kuralt (Szekesfehervar, IceHL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, IceHL), Gregor Koblar, Luka Kalan (oba Unia Oswiecim/poljska Hokej liga), Luka Maver (American International College, NCAA), Aljaž Predan (Red Bull Juniors, Alpska liga), Rok Kapel (KAC II, Alpska liga), Nik Simšič, Tadej Čimžar, Žiga Pešut (vsi HK SŽ Olimpija), Žan Jezovšek, Blaž Tomaževič, Jaka Šturm, Jaka Sodja (vsi HDD Sij Acroni Jesenice).

Selektor: Matjaž Kopitar.



()-v oklepaju je klub, za katerega je hokejist igral v iztekajoči se sezoni