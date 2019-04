Ni časa za počitek, ni prostora za uvodni 'deja vu'

Uvodni dan svetovnega prvenstva v Kazahstanu se je za Slovenijo in Južno Korejo končal z različnim priokusom. Azijska reprezentanca, ki je lani igrala med elito in kot gostiteljica olimpijskih iger tudi na tekmovanju petih krogov, je presenetljivo visoko odpravila Madžarsko.

Elita in olimpijske igre so jim dale izkušnje

"Izkušnje z olimpijskih iger in elite so nam pomagale do zmage. Ob tem je še kopica mladih fantov odigrala odlično tekmo, imeli pa smo tudi zelo dobre priprave v domovini," je recept za uspeh opisal z dvema goloma in asistencama junak obračuna Sangwook Kim, ki je imel s soigralci slabih osem ur več časa za regeneracijo kot Slovenci.

Ti so na prvi oviri pokleknili pred Kazahstanci, ki so do zmage s 3:2 prišli s tremi zadetki v uvodni tretjini, ko so s pridom izkoriščali slovenske izključitve (risi so si nabrali osem kazenskih minut) in bili boljši tekmec. Varovanci Iva Jana so v nadaljevanju sicer zaigrali bolje, v izdihljajih druge tretjine z dvema zadetkoma v slabi minuti in pol znižali na 2:3, a preobrat je ostal le pobožna želja.

Z več discipline v igri

Slovenski selektor je takoj po porazu napovedal podrobno analizo ključnih stvari tako ob porazu risov kot korejske zmage in izrazil upanje, da bo ekipa bolj disciplinirana: "Morda smo bili na začetku preveč nervozni, je bila pa to dobra lekcija za nas. Jutri se bomo pokazali v boljši luči. Predvsem bomo morali biti veliko bolj disciplinirani od samega začetka. Enostavno si ne smemo več privoščiti, da bi po prvi tretjini zaostajali za tri zadetke."

Ivo Jan pričakuje večjo disciplino v igri. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Z manj naturaliziranimi igralci kot v preteklosti ...

Izbrano vrsto Južne Koreje že peto zaporedno sezono vodi nekdanji NHL-ovec Jim Paek. Za razliko od zadnjih let, ko so pripravljali ekipo za dostojen odpor na domačih olimpijskih igrah, v Seulu rojeni strateg v Kazahstan ni pripeljal moštva s toliko naturaliziranimi igralci. V Pjongčangu jih je imel sedem, tokrat "le" vratarja Matta Daltona, ki se je izkazal proti Madžarom (36 obramb) ter branilca Alexa Planteja in Erica Regana.

"Naš vratar je bil izvrsten, trdo je delal za zmago. Na drugi tekmi nas čaka nov zahteven tekmec. Verjamem, da bomo še boljši," pred srečanjem s Slovenijo pravi Paek. Skorajda vsi njegovi izbranci igrajo v katerem od klubov iz azijske lige, največ jih nosi dres polfinalista zadnje sezone, Anyang Halli.

Praktično vsi igralci Južne Koreje igrajo v azijski ligi, velika večina za južnokorejski Anyang Halla, polfinalista zadnje sezone. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenci še brez poraza

Reprezentanci sta se do zdaj srečali šestkrat, štirikrat na svetovnem prvenstvu drugega razreda in dvakrat na prijateljski tekmi, na prav vseh tekmah je slavila Slovenija.

Zadnji obračun na večjem tekmovanju sega v leto 2016, ko so Robert Sabolič, Anže Kuralt, Aleš Mušič, Rok Tičar in Klemen Pretnar v Katovicah zadeli za zmago s 5:1. Zadnjič sta ekipi palice prekrižali februarja lani na pripravljalni tekmi pred olimpijskimi igrami, Slovenci so zmagali z 2:1.

Slovenci proti Južni Koreji še niso izgubili. Na zadnjem večjem tekmovanju, na svetovnem prvenstvu drugega razreda leta 2016, so jo premagali s 5:1. Foto: Hokejska zveza Slovenije

Kdo bo slavil, bo znano malce po 14. uri po srednjeevropskem času oziroma po 18. uri po lokalnem času.

Dozdajšnje tekme Slovenije in Južne Koreje

Vir: Hokejska zveza Slovenije.

