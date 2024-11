Prihodnji mesec bo minilo 91 let od večera v Boston Gardnu, ko je gledalcem med dvobojem Boston Bruins in Toronto Maple Leafs zastal dih. Posledice incidenta so pred 90 leti privedle do prve tekme All-Star, čeprav je nato minilo več kot desetletje, preden je šov zvezdnikov postal vsakoletna tradicija.

Začelo se je z dvojno kaznijo, končalo z dvema igralcema v nezavesti

Pisal se je 12. december 1933. Hokejisti Toronta so si v drugi tretjini privoščili dve hitri zaporedni kazni in v boj z domačini poslali trojico Ace Bailey, Red Horner, King Clancy. Ljubljenec domačega občinstva Eddie Shore je plošček peljal v tretjino gostov, ko je nanj močno naletel branilec Horner, da je tekmec pristal v ogradi. Omotičen od naleta in jezen se je Shore zapodil po maščevanje, a namesto nad Hornerjem se je znesel nad hitrim krilnim napadalcem Baileyjem.

"Mislil je, da je Bailey jaz, in nanj močno naletel s strani. Baileyja je udaril tako, da ga je vrglo v zrak, poletel je kot punčka iz cunj. Z glavo je priletel na ledeno ploskev povsem blizu mesta, kjer sem stal. Po padcu na led je zapadel v nekakšen krč. Mislil sem si: 'To je konec Acea!'" se je pred desetletji v pogovoru za spletno stran Hockey Hall of Fame spominjal Horner.

Ta je težko gledal muke soigralca, ki je izgubil zavest in začel krvaveti iz rane na glavi. Nonšalantnost Shora ga je še podžgala, da se je pognal proti njemu in ga nokavitiral, da je obležal nezavesten: "Nisem mu dovolil, da jo bo odnesel kar tako, brez kazni."

TDIT, December 13, 1933:

Boston's Eddie Shore delivers a vicious hit from behind to the Leafs' Ace Bailey, fracturing his skull. Bailey's prognosis was so grim that newspapers printed his death notice. He survived, and his #6 became the first number ever retired by an NHL team. pic.twitter.com/S1aUugJR0l — ℳatt (@matttomic) December 13, 2019

Smrt se je zdela neizbežna, poklicali so že duhovnika, nato pa čudež

Ace Bailey si je po poškodbi sicer opomogel, a hokejske kariere je bilo zanj konec. Foto: Wikimedia Commons Shoru so oskrbeli tricentimetrsko rano na glavi, Baileyjeva poškodba pa je bila veliko resnejša. Po zapisih Boston Globe je utrpel zlom lobanje, možganske krvavitve, bali so se tudi krvnih strdkov.

Naslednje jutro je bilo njegovo stanje tako slabo, da se je, kot je zapisalo več kanadskih medijev, smrt zdela neizbežna. Medtem ko so se zdravniki posvetovali z Aceovo ženo glede zahtevne, a nujne operacije, so bostonski detektivi zasliševali Shora, ki bi bil v primeru Baileyjeve smrti obtožen uboja, in soigralce glede incidenta.

Nesrečnika so večkrat operirali, da bi razbremenili pritisk na njegove možgane. Po eni od operacij je bilo stanje tako slabo, da so bile možnosti za preživetje zelo majhne, poklicali so že duhovnika, da se bodo poslovili, a se je nato stanje počasi začelo izboljševati, Ace pa se je zbudil iz kome. Proti koncu decembra je prišla lepa božična novica: "Opomogel si bo."

Ko je postalo dokončno jasno, da bo preživel, a hokeja profesionalno ne bo nikoli več igral, je predsednik lige NHL Frank Calder naznanil, da se bo Shore po 16 tekmah suspenza lahko vrnil na pomoč soigralcem.

V taboru Toronta z novico, da je Baileyja oropal nadaljnje kariere, razumljivo niso bili zadovoljni. Prav tako so menili, da bi moral klub iz Bostona prispevati finance za njegovo zdravljenje, kar je pozneje tudi naredil.

Urednikov predlog obrodil sadove

A bolj kot to je odmevala zamisel urednika Ottawa Journal Walterja Gilhoolyja. Po pisanju novinarja in raziskovalca iz Toronta Jamieja Bradburna je na ligo NHL naslovil odprto pismo in predlagal, da bi za Baileyja odigrali dobrodelno tekmo. Kot primer je navedel All-Star tekmo v elitni bejzbolski ligi MLB, v kateri so zbirali finančna sredstva za upokojene igralce.

Predlagal je, da bi se na tej tekmi Toronto pomeril z ekipo, sestavljeno iz najboljših posameznikov drugih moštev lige NHL. Celoten izkupiček bi bil namenjen Baileyju in njegovi družini. Od ideje do izvedbe je pretekel zgolj dober mesec dni.

14. februarja 1934 so se hokejisti Toronta v opravi z napisom ACE pomerili z zvezdniki drugih moštev, zbranih v ekipi All-Stars. Foto: Wikimedia Commons

14. februarja 1934 so se v dvorani Maple Leaf Gardens v Torontu domači, oblečeni v puloverje z napisom ACE, resnično pomerili z ekipo NHL All-Stars.

Najbolj čustven trenutek je bilo rokovanje Baileyja in Shora, ki mu je prvi tudi predal opravo za dvoboj. "To je bilo najglasnejše vzklikanje navijačev, kar sem jih kdaj slišal v Maple Leaf Gardens," je navijaško evforijo, ko sta si znova podala roki, opisal eden od dolgoletnih podpornikov Toronta. Bailey pa je še enkrat povedal, da Shoru ne zameri, saj da so takšne stvari del hokeja.

Prizor, ki je požel največji aplavz:

Monday on the Grapevine Podcast, King Clancy talks about the Eddie Shore and Ace Bailey incident, more Shore stories and around the NHL. pic.twitter.com/uiOP25ya5R — Don Cherry (@CoachsCornerDC) November 29, 2019

Prvi NHL-ovec z upokojeno številko Ace Bailey je bil prvi hokejist lige NHL, čigar številko so upokojili. Na tekmi zvezd leta 1934 je generalni direktor in lastnik Toronto Maple Leafs Conn Smythe dejal: "V hokejski ekipi Maple Leafs nihče ne bo nikoli več nosil številke 6." Bailey je pozneje zaprosil, da njegovo šestico začasno "vzamejo iz pokoja". Želel je, da jo nosi poznejši zvezdnik Toronta Ron Ellis. To se je tudi zgodilo, a po Ellisu je ni nosil nihče več.

Utrinki s tekme med Torontom in All-Star ekipo iz leta 1934:

Tisti večer so za nesrečnega Kanadčana zbrali slabih 21 tisoč ameriških dolarjev, dvoboj, ki je s 7:3 pripadel gostiteljem, pa označili kot rojstvo All-Star tekme. Da je ta postala stalnica, je preteklo še dobro desetletje.

Leta 1947 so odigrali prvo uradno tekmo zvezd, a dobrodelni spektakel, namenjen Baileyju, ki je nato živel še 60 let, je postavil odločilne temelje današnjemu šovu NHL zvezdnikov.