Še eno težko gostovanje za Kopitarja in Kralje

Hokejisti moštva Los Angeles Kings s kapetanom Anžetom Kopitarjem pri močnih Carolina Hurricanes zaključujejo naporno, šest tekem trajajočo turnejo, na kateri so v zadnjem tednu zabeležili tri zmage in doživeli dva poraza. Hurricanes, ki so v ponedeljek zjutraj premagali trenutno najboljšo ekipo lige, Boston Bruins, so v tem spopadu favoriti.

Anže Kopitar in Kralji so na poti že od 22. januarja, ko so izgubili v Nashvillu (3:5), nato so zmagali v Čikagu (2:1) in Filadelfiji (4:3 po podaljšku), v gosteh premagali še Florida Panthers (4:3) in nazadnje izgubili pri podprvakih Tampa Bay Lightning (2:5).

Pred vrnitvijo v Los Angeles jih čaka še en zahteven tekmec, Carolina Hurricanes. To je druga najboljša ekipa lige, ki je v naletu, dobila je zadnjih pet tekem, nazadnje v derbiju vzhodne konference premagala tudi Boston (4:1). S Carolino imajo Kralji tudi neporavnane račune, decembra lani jih je namreč v Los Angelesu premagala s 4:2.

Naslednje štiri tekme bodo LA Kings odigrali v domačem mestu, najprej bodo v dvorani Crypto.com gostili Pittsburgh Penguins (12. februar), nato Buffalo Sabres (14. februar), se podali na gostovanje k mestnim tekmecem Anaheim Ducks (18. februar), pa nato na domačem ledu pričakali še Arizona Coyotes (19. februar). Po tem jih spet čaka turneja petih tekem.

Liga NHL, 31. januar:

Lestvica:

Preberite še: