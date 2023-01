Udarna zadnja tretjina Winnipega za preobrat in skok pod vrh zahoda #video

Hokejisti Winnipega so v zadnji tretjini priredili preobrat in vknjižili 32. zmago sezone.

V hokejski ligi NHL so v noči na torek po slovenskem času odigrali le eno tekmo. Hokejisti Winnipeg Jets so proti St. Louis Blues doma zaostajali z 0:2, v zadnji tretjini pa štirikrat zatresli mrežo gostov, zmagali s 4:2, tako da za vodilnim moštvom zahoda in centralne divizije Dallas Stars zaostajajo le točko.

Slabih 14 tisoč gledalcev v Canada Life Centru v Winnipegu je na prvi gol čakalo do 35. minute, ko je goste iz St. Louisa v vodstvo popeljal Jake Neighbours in postavil rezultatih prvih 40 minut. Nikita Alexandrov je v začetku zadnje tretjine zvišal na 2:0, a St. Louis vodstva ni znal zadržati.

Najprej je Jordana Binningtona, ki je v prvih dveh tretjinah zaustavil vseh 31 strelov domačih, premagal Josh Morrissey, v 50. minuti je izenačil Mark Scheifele, 20 sekund pozneje pa je Morrissey s svojim drugim golom priskrbel prvo vodstvo Winnipega.

Gostje so ob koncu poskušali izenačiti brez vratarja, a se jim načrt ni izšel, Scheifele je plošček poslal v nebranjen gol za 4:2, kar je bil tudi končni rezultat.

Winnipeg je s tem prekinil niz treh porazov, vknjižil 32. zmago sezone in je zdaj le še točko za vodilno ekipo zahoda in centralne divizije Dallas Stars. Za St. Louis je bil to peti zaporedni poraz, trenutno so na 11. mestu zahodne konference.

Zahtevno gostovanje Kraljev

Kralje Anžeta Kopitarja naslednja tekma čaka v noči na sredo, gostovali bodo pri drugi ekipi lige Carolina Hurricanes, za katero je niz petih zmag.

