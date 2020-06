Ruski hokejisti imajo novega selektorja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruska hokejska reprezentanca ima novega selektorja. Alekseja Kudašova je zamenjal Valerij Bragin, ki je pred tem vodil rusko vrsto do 20 let in z njo tudi osvajal odličja na svetovnih prvenstvih. Podrobnosti pogodbe z rusko hokejsko zvezo niso znane.