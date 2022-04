Robert Sabolič se vrača v bližino doma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po zahtevni sezoni v Nemčiji, kjer je s Krefeldom končal na zadnjem mestu in izpadel v drugo ligo, je Robert Sabolič izrazil željo, da bi v prihodnje zaradi družine rad igral bližje domu. Danes je postalo uradno, da si bo v naslednjih dveh sezonah kruh služil na Koroškem, natančneje pri Beljaku.

"Robert je odličen drsalec in izjemno hiter igralec, ki natančno ve, kako zadeti. Ob vseh napadalnih veščinah ne pozablja na obrambo in pridno dela tudi zadaj. Gre za dobrega strelca, ki ima značaj zmagovalca, kar je že dokazal v več vrhunskih mednarodnih ligah. Našo ekipo bo naredil močnejšo in nevarnejšo. Veselimo se ga," je za uradno spletno stran kluba, ki nastopa v ICEHL, dejal generalni direktor Andreas Napokoj.

"Beljaku želi pomagati narediti korak naprej"

"VSV je vrhunski klub, ekipa se je letos uvrstila v polfinale. Želim mu pomagati, da naredi še korak naprej. Naš cilj mora biti finale, pa tudi osvojitev prvenstva. Imel sem obširen pogovor s trenerjem Robom Daumom in tudi s pomočnikom trenerja Marcelom Rodmanom, ki ga zelo dobro poznam in s katerim sem igral na Jesenicah. Zelo se veselim Beljaka, ekipe in navijačev," pa je ob tem dejal 33-letni slovenski napadalec.

Sabolič se tako po sezoni 2010/11 vrača v ICEHL (prej liga EBEL).

Naveza Marcel Rodman - Rob Daum bo tudi v prihodnji sezoni sestavljala trenerski štab Beljaka. Foto: Grega Valančič/Sportida

Beljak je v zadnji sezoni zaigral v polfinalu, v katerem ga je zaustavil Fehervar. Korošci so pred tem v četrtfinalu po sedmih tekmah strli novinca iz Ljubljane.

Že pretekli teden so v svoje vrste vrnili vratarja Jeana-Philippea Lamoureuxa, zanimali pa naj bi se tudi za Guillaummeja Leclerca, ki je bil v zadnji sezoni najvidnejši tujec Olimpije.