Kako bo videti sezona ICEHL 2022/23, še nekaj časa ne bo jasno. Nad tekmovanjem visi kar nekaj vprašajev, ki jih bodo razjasnjevali v prihodnjem mesecu.

Avstrijski mediji so še pretekli teden pisali, da bi se lahko Dornbirn pod imenom Team Voralberg združil s Feldkirchom, ki je do zdaj igral v Alpski ligi, a pred dnevoma je postalo jasno, da napovedi niso imele trdne osnove. Po poročanju Neue Vorarlberger Tageszeitung je zanimanje podpisal le Feldkirch. Da ne bo nič od združitve, je uradno postalo jasno v petek, ko je Dornbirn na spletni strani objavil kar slovo od tekmovanja, ki se mu je pridružil v sezoni 2012/13.

Fotografija iz leta 2012, ko se je Dornbirn pridružil ligi EBEL. Zdaj se umika. "Raje zdaj kot prepozno in z dolgovi," pravi generalni direktor Alexander Kutzer (skrajno desno). Foto: Sportida

"Tveganje je preveliko"

"S težkim srcem se moramo umakniti iz hokejske lige win2day ICE, dokler naš klub še posluje dobro. V prihodnjih letih se bomo osredotočili na mlade talente in akademijo. Okoli 220 mladim bomo dali priložnost za razvijanje svoje strasti in sanj o hokejski karieri," je v izjavi za javnost med drugim dejal generalni direktor Alexander Kutzer.

Ob tem je ob umiku izpostavil več dejavnikov, vezanih na ekonomski položaj. Med drugim, da ima klub zaradi geografske lege v primerjavi z večino drugih precej višje potne stroške gostovanj, da so stroški življenja v zadnjem času skočili v nebo, vse skupaj je otežila pandemija covid-19, posledično pa inflacijska slika ne daje optimizma. "V prihodnjih mesecih ni videti izboljšav, tveganje je preveliko. Našemu klubu gre trenutno dobro, zato bi ta korak raje naredili danes kot pa prepozno in z dolgovi," je dodal Kutzer.

Dornbirn, ki je v razširjenem avstrijskem prvenstvu igral od leta 2012, se je štirikrat uvrstil v končnico in vselej obstal v četrtfinalu. V zadnjem tekmovalnem obdobju je prehitel le Linz in ostal brez izločilnih bojev. Njegov glavni sponzor Rauch naj bi zmanjšal finančno injekcijo.

V pretekli sezoni so v ICEHL nastopili naslednji klubi: Avstrija (8): Red Bull Salzburg, Vienna Capitals, EC KAC, VSV Beljak, Graz 99ers, Dornbirn, Innsbruck, Linz

Italija (2): Bolzano, Pustertal

Slovenija (1): HK SŽ Olimpija

Madžarska (1): Fehervar AV19

Češka (1): Orli Znojmo

Slovaška (1): iClinic Bratislava Capitals*



*predčasen konec sezone

Pred zadnjo sezono sta te tekmovanju pridružila Olimpija in Pustertal. Kdo vse bo v njem igral prihodnjo sezono? Foto: Grega Valančič/Sportida

V ICEHL naj bi se zapletalo tudi s češkim predstavnikom Znojmom, ki naj bi imel težave pri zagotavljanju finančnih sredstev za prihodnjo sezono. Prav tako uradno še ni znano, kaj bo s slovaškim iClinic Bratislava, ki je po smrti svojega hokejista in športnega direktorja predčasno končal sezono, a ob tem izrazil voljo, da se vrne že v prihodnji.

Na to, s koliko klubi in s katerimi se bo tekmovanje nadaljevalo, bo treba še počakati. Sedma sila pri severnih sosedih je med kandidati, ki se zanimajo za priključitev, omenila finalista Alpske lige Asiago in HDD Sij Acroni Jesenice. Direktor zadnjega, Anže Pogačar, ki se mu izteka mandat, je pred dnevi potrdil zanimanje, a dodal, da takrat uradne vloge na ligo niso naslovili, so pa po njegovih besedah v stiku z vodstvom kluba.