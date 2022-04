Pri najbolj trofejnemu avstrijskemu klubu Celovcu so uradno potrdili podaljšanje sodelovanja s trenerskim štabom. Glavni trener Petri Matikainen, pomočnik Juha Vuori, trener vratarjev Andrej Hočevar in koroški kolektiv so se dogovorili za podaljšanje še za dve sezoni.

Finski hokejski strokovnjak Petri Matikainen je vlogo glavnega trenerja pri Celovcu, kjer je pred več kot dvema desetletjema končal igralsko kariero, prevzel v sezoni 2018/19 in Korošce dvakrat popeljal do naslova prvaka ICEHL.

V zadnji sezoni so doživeli razočaranje, obstali so že v četrtfinalu, a 55-letnik in vodstvo kluba bosta še naprej vztrajala z roko v roki. Dogovorila sta se za podaljšanje sodelovanja še za dve sezoni. Vlogo Matikainenovega pomočnika bo še naprej opravljal Juha Vuori, ki se je klubu pridružil v sezoni 2020/21.

Prav tako del trenerskega štaba ostaja nekdanji slovenski vratar, zadnja leta pa trener Andrej Hočevar, ki je sprva deloval z mlajšimi selekcijami, poleti 2020 pa so mu zaupali tudi vodenje vratarjev članskega ustroja. V času njegovega dela pri Celovcu je Sebastian Dahm v predlanski sezoni postal MVP tekmovanja. 37-letni Ljubljančan bo še naprej zadolžen za več selekcij, tudi za vratarje v Alpski ligi in ekipi do 18 let.

V zadnji sezoni sta za Celovec igrala napadalec Rok Tičar in branilec Andrej Tavželj, ligo ICEHL pa je izkusil tudi čuvaj mreže Val Usnik. Del koroškega ustroja je tudi Andrej Hebar, ki je zadolžen za opremo ekip.