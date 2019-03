Risinje začenjajo sklepni del priprav za SP

Svetovno prvenstvo divizije II-A bo od 2. do 8. aprila v škotskem Dumfriesu.

Izbranke selektorja Franca "Acija" Ferjaniča bodo v sklopu štiridnevnih priprav opravile osem treningov na ledu, strokovni štab pa bo poseben poudarek namenil tudi teoretičnemu delu in video-analizi.

Večina članic slovenske izbrane vrste je namreč v iztekajoči se sezoni pod okriljem Olimpije nastopala v Elite Women's Hockey League. Ferjanič verjame, da bodo njegove varovanke omenjene izkušnje, ki so jih pridobile, lahko uspešno uporabile tudi na bližajočem se SP.

Slovenke bodo na tokratnem prvenstvu palice prekrižale z reprezentancami Avstralije, Koreje, Mehike, Španije in Velike Britanije, ki so vse stare znanke slovenske izbrane vrste, saj so se z njimi srečale na zadnjih nekaj prvenstvih in olimpijskih predkvalifikacijah.