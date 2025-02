Slovenska hokejska reprezentanca, ki se sooča s pričakovano pomladitvijo, bo med četrtkom in soboto v poljskem Sosnowiecu pri Katovicah odigrala pripravljalni turnir z Madžarsko, Italijo in Poljsko. Uvodno tekmo bodo varovanci Eda Terglava, med katerimi so tudi debitanti, odigrala ob 14.15 proti Madžarom.