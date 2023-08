Olimpija še drugič slavila po podaljšku

Hokejisti HK SŽ Olimpija so v teh dneh sodelovali na pripravljalnem turnirju Pavel Zabojnik Memorial v Zvolnu, od koder so se vrnili z dvema zmagama po podaljšku in enim porazom. Za konec turnirja je ljubljansko moštvo v soboto po podaljšku premagalo HC Frydek Mistek. Po podaljšku so zmaji slavili tudi v petek proti poljski ekipi Tychy, v četrtek pa je Olimpija morala z 1:4 priznati premoč slovaškemu podprvaku Zvolnu.

"Na splošno smo igrali precej dobro in poskušali igrati tako, kot smo trenirali, a nekako nam to še ni uspelo polnih 60 minut. Na vsaki tekmi smo imeli nekaj površnih in nezbranih trenutkov oz. minut, ki so nas stali ali skoraj stali zmage. V tem obdobju je kar nekaj stvari, na katerih moramo delati, je pa tudi veliko dobrih stvari, na katerih lahko gradimo. Zadnji štirje dnevi so bili odlična izkušnja, dobri so bili za ekipni duh in tudi trenerji smo dobili informacije o posameznikih in ekipi," je turnir ocenil glavni trener Upi Karhula.