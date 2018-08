Muršak v finalu, Gregorc mu je bil blizu, Goličič in Magovac pretentala rojaka

Za klubi slovenskih legionarjev, ki se pripravljajo na novo sezono, je že kopica tekem. Kar nekaj risov je bilo aktivnih že v petek, še več jih bo ob koncu tedna. Jan Muršak se je z Bernom uvrstil v finale turnirja v Nemčiji. V Franciji je slovenski obračun med Lyonom in Grenoblom pripadel slednjemu, k zmagi sta mu z zadetkom pomagala Aleksandar Magovac in Boštjan Goličič, ki sta premagala vratarja Roka Stojanoviča.

Švicarski Bern, novo hokejsko domovanje Jana Muršaka, te dni sodeluje na turnirju Red Bull Salute. V petkovi polfinalni tekmi so v Garmisch-Partenkirchnu s 4:1 odpravili nemškega prvaka Red Bull München in se uvrstili v današnji finale. Slovenski napadalec, ki je prvo tekmo odigral na centru, se je tokrat preselil na krilo in ob številčni prednosti k zmagi prispeval podajo za končni rezultat.

Muršak in soigralci se bodo v finalu udarili z Red Bull Salzburgom, ki je v petek v podaljšku strl (3:2) praško Sparto, za katero po novem igral slovenski branilec Blaž Gregorc (ni se vpisal med podajalce ali strelce). Slovenskega srečanja v finalu tako ne bo, Gregorčevi se bodo z Münchnom merili za tretje mesto.

Pretnarjevi ugnali Ograjenškove

Je pa v petek potekal obračun klubov s slovenskim pridihom. Na memorialnem turnirju Pavla Zabojnika se je Gradec napadalca Kena Ograjenška pomeril s Košicami branilca Klemena Pretnarja. Avstrijci so vodili s 3:1, nato pa so Pretnar in druščina priredili preobrat in slavili s 6:4. Košice na zadnji dan turnirja čaka boj s Celovcem, Gradec pa se z Zvolnom.

Klemen Pretnar se je od slovaškega prvaka Banske Bystrice preselil h Košicam. V petek so premagali Gradec, za katerega igra Ken Ograjenšek. Foto: Morgan Kristan / Sportida

V boju je bil še en EBEL-ligaš slovenskega predstavnika. Szekesfehervar, ki je zaradi poškodb in bolezni pogrešal nekaj igralec, med drugim tudi napadalca Anžeta Kuralta, je s 5:3 premagal slovaškega prvoligaša Žilino.

Težki preizkusi za Pintariča

Francoski prvak Rouen je končal mini turnejo po Švici, kjer so mu nasproti stali kakovostni tekmeci. Za začetek so visoko, z 0:9 izgubili s švicarskim elitnoligašem Lozano, nato pa se precej bolje držali na obračunu proti Geneve Servette, ki prav tako igra v prvi švicarski ligi – vodili so z 2:0, na koncu pa izgubili s 4:6 (zadnji zadetek so prejeli v prazen gol). Slovenski vratar Matija Pintarič je sodeloval na omenjenih tekmah, v petek, ko so odigrali tretje srečanje v štirih dneh, pa dobil počitek. Rouen je na tej tekmi švicarskega drugoligaša premagal La Chaux-de-Fonds s 4:2.

Matija Pintarič se je zadnje dni soočal s streli švicarske elite. Foto: Vid Ponikvar

Povsem slovenski obračun v Franciji

V Franciji je bil v petek slovenski igralski in trenerski obračun. Lyon trenerja Mitje Šivica in vratarja Roka Stojanoviča (branil je vso tekmo) je z 2:3 priznal premoč Grenoblu trenerja Eda Terglava, Boštjana Goličiča in Aleksandra Magovca. Dva od treh zadetkov zmagovite ekipe sta dosegla prav slovenska legionarja. Na 2:1 je zvišal novinec Magovac, končni rezultat je postavil Goličič.

Boštjan Goličič je odločil zmagovalca na slovenskem trenerskem in igralskem obračunu v Franciji. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Brez branilcev

Češki prvoligaš Karlovy Vary je v petek odigral že peto pripravljalno tekmo, slovenskih branilcev Sabahudina Kovačevića in Matica Podlipnika tokrat ni bilo v postavi. Izgubili so še četrtič, s 4:5 so klonili proti slovaškemu prvoligašu Dukli Trenčič. Karlovy Vary bodo prihodnji teden sodelovali na poletni ligi na Bledu.

V kadru ni bilo še enega branilca, ki si kruh služi na Češkem, Žige Pavlina. Njegove Češke Budejovice, ki se bodo spet poskušale prebiti v Extraligo, so po podaljšku s 6:5 premagale Linz.

