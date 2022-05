Presrečni Slovenci: "Cilj je dosežen, to smo si zastavili. Super!"

Slovenski hokejisti so si z zmago nad Madžarsko (5:1) že zagotovili prvo mesto in napredovanje med elito.

Slovenski hokejisti so si z zmago nad Madžarsko (5:1) že zagotovili prvo mesto in napredovanje med elito.

Slovenska hokejska reprezentanca je z zmago na derbiju prvenstva nad Madžarsko s 5:1 že danes potrdila to, po kar je prišla, prvo mesto svetovnega prvenstva drugega kakovostnega razreda in napredovanje v elito. Na vrhu jih, ne glede na razplet njihove nedeljske tekme z Južno Korejo in preostalih tekem prvenstva, ne more prehiteti nihče več.

Po uvodni tekmi dneva v Tivoliju med Južno Korejo in Litvo, ki jo je s 5:3 dobila zadnja, je bilo jasno, da si Slovenci že danes, tekmo pred koncem prvenstva, lahko zagotovijo prvo mesto in napredovanje v elito. Prvo mesto je zagotavljala zmaga po rednem delu tekme nad Madžari, ki so bili pred sosedsko bitko na ledu in na tribunah tako kot risi pri maksimalnih šestih točkah.

Slovenci so pred obračunom poudarjali, da želijo glavnim tekmecem za prvo mesto na ledu takoj pokazati, kdo je gospodar, kar jim je pred 4.200 gledalci tudi uspelo. Mreža Mikloša Rajne se je zatresla ekspresno. Žiga Jeglič je plošček v gol poslal že po pol minute igre. V 16. minuti pa izbruh navdušenja na desnem delu zahodne tribune, madžarske navijače, ki že vse od torka bučno podpirajo svoje hokejiste, je v veselje spravil Csanad Erdely in postavil izid uvodne tretjine. Slovenci so nato v obeh preostalih tretjinah poskrbeli za dva hitra zadetka, v 27. minuti sta v razmiku petih sekund zadela Robert Sabolič in Žiga Pance, v 58. minuti pa sta v razmiku devetih sekund rezultat spremenila še enkrat Sabolič in Ken Ograjenšek.



"Vedeli smo, da se nam ne bodo mogli postaviti po robu"

"Cilj je dosežen, to smo si zastavili. Super! Hitro vodstvo, tudi v nadaljevanju smo dominirali, a jim je kljub temu uspelo izenačiti, pa saj smo tudi na drugih tekmah v prvi tretjini vedno imeli 1:1. V drugi tretjini so imeli trenutek na svoji strani, a nato smo dvakrat zadeli in prevladovali. Vedeli smo, da se nam ne morejo postaviti po robu in da ne morejo drsati z nami, kar smo v nadaljevanju tudi dokazali," je bil vesel slovenski napadalec Jan Urbas.

"Že pred turnirjem smo se zavedali, da bo to najtežja tekma na turnirju. Od začetka smo igrali zelo nadzorovano, saj se na takšnih tekmah hitro kaj zgodi, razmere so res nepredvidljive. Kljub temu nam je na koncu uspelo še nekajkrat zadetkov. Zmaga danes je zaslužena, saj smo skoraj ves čas prevladovali," je po napredovanju med elito dejal strelec dveh zadetkov Robert Sabolič, njegov soigralec iz napada Rok Tičar pa je dodal: "Dogovorili smo se, da moramo biti osredotočeni vseh 60 minut. Dober tempo. Odigrali smo dobro. Načrt je bil, da 60 minut igramo, poskušamo čim večkrat zadeti, tega smo se držali. Izkazalo se je, da so menjave po danem ali prejetem zadetku zelo pomembne. Po vodstvu z 2:1 smo zadeli takoj še enkrat, ohranili visok tempo in dobro opravili do konca."

"Lepo je igrati na takih tekmah, ko so tribune polne. Rekli smo si, da je treba v tem uživati, saj dolgo časa ni bilo takšnega vzdušja."

"Kocine pokonci"

Slovenci so si pred tekmo želeli, da se na domačem ledu ne bi počutili, kot bi bili v Budimpešti, njihovi strahovi se niso uresničili. "Še zdaleč ni bila Budimpešta. Naši navijači so bili boljši, mislim, da smo jim pomagali na ledu, tako da je bilo super," je o navijaškem vzdušju dejal Urbas, Sabolič pa dodal: "Lepo je igrati na takih tekmah, ko so tribune polne. Rekli smo si, da je treba v tem uživati, saj dolgo časa ni bilo takšnega vzdušja. Navijačev, tudi svetovnega prvenstva nekaj časa nismo bili vajeni, tako da smo komaj čakali." Navdušen nad pogledom na tribune je bil ob koncu tudi Tičar: "Kar kocine so mi šle pokonci. Hvala."

Slovenci svoj pogoj za kandidaturo skupaj z Madžari na ledu že izpolnili Slovenija in Madžarska napovedujeta skupno kandidaturo za hokejsko svetovno prvenstvo elitne divizije prihodnje leto, je prvi poročal časnik Delo. Tako Budimpešta kot Ljubljana s Stožicami bi gostili skupinski del, zaradi boljše infrastrukture pa bi bili polfinala in finale v Budimpešti, čeprav je zamisel o skupni kandidaturi sicer slovenska. Pogoj je, da se obe reprezentanci na letošnjem SP prve divizije v Ljubljani uvrstita v najvišji rang hokejskega tekmovanja. Slovenci so svoje delo že opravili, saj so si že zagotovili napredovanje, Madžari pa so mu blizu, a ga v teoriji še niso potrdili. "To smo zasledili, bilo bi res nekaj neverjetnega, to bi bilo vau. Upam, da se uresniči in da prihodnje leto spet igramo pred domačimi navijači," o možnosti gostiteljstva elite pravi Urbas.

"Ni še konec, želimo štiri zmage"

Slovenci bodo imeli v soboto prost dan, v nedeljo ob 19. uri pa sledi še srečanje z Južno Korejo, ki je po treh tekmah pri zgolj treh točkah. "Ni še konec, čaka nas še ena tekma, tudi tisto bomo opravili, kot se spodobi. Želimo štiri zmage," še pravi Urbas.

