"Favoriti morajo igrati, kot se spodobi za favorite"

Po visoki zmagi Slovenije na pripravljalni tekmi s Hrvaško

Slovenska hokejska reprezentanca, ki je z zdesetkano zasedbo v petek začela uradne priprave na aprilsko svetovno prvenstvo, je v nedeljo odigrala prvo pripravljalno srečanje in pričakovano zmagala.

Na drugi strani je stala na lestvici kar nekaj mest nižje postavljena Hrvaška, ki ni zmogla slediti favorizirani slovenski vrsti. Ta je že od prve minute tresla mrežo sosedov in jo na koncu zatresla kar 12-krat. Hrvati so Roka Stojanoviča, enega od štirih risov, ki so bili povabljeni na zbor in še nimajo izkušenj z večjih reprezentančnih akcij, premagali enkrat.

"Super. Bilo je veliko bolje, kot sem pričakoval. Po enem mesecu brez tekem malo padeš iz ritma. Ob začetku priprav je tudi malo utrujenosti, a je bilo dobro. Zadovoljen sem. Tudi na taki tekmi moraš biti vedno pripravljen, saj so streli, tudi nevarni. Vmes je nekaj čakanja, tako da so take tekme težke," je dejal 27-letni vratar. Zaustavil je 16 strelov od 17.

Poskusili kaj, česar si proti enakovrednemu nasprotniku ne moreš privoščiti

"Malenkosti je treba še popraviti, a mislim, da smo na dobri poti. " Foto: Urban Urbanc/Sportida

Na drugi strani so jih risi, ki so si lahko privoščili potezo več, sprožili 53.

"Nismo vedeli, kaj sploh lahko pričakujemo. Vedeli smo, da ne bo lahko glede na to, da smo bili nekateri dolgo brez tekem, tudi brez pravih treningov. Tekme so vedno dobrodošle, tudi če igraš z nekoliko slabšim nasprotnikom, da spet nekako prideš v ta ritem. Čeprav smo bili boljši nasprotnik, smo se morali držati načrta. Mislim, da nam je kar dobro uspevalo. Ko vodiš tako visoko, poskusiš še kakšno stvar, ki je sicer ne bi. Malenkosti je treba še popraviti, a mislim, da smo na dobri poti. V sredo bomo igrali proti močnejšemu nasprotniku, ki nas čaka tudi na prvenstvu," je po uspešno prestanem prvem preizkusu razmišljal strelec dveh zadetkov, domačin Ken Ograjenšek.

V Budimpešti čakata vstopnici Madžari gostijo svetovno prvenstvo drugega razreda. Z njimi se bodo risi na drugi pripravljalni tekmi udarili v sredo na Bledu. Foto: Vid Ponikvar Od 22. do 28. aprila bo v Budimpešti svetovno prvenstvo drugega razreda (divizije I, skupine A), na katerem bodo sodelovali Madžarska, Slovenija, Poljska, Italija, Velika Britanija in Kazahstan. Najboljši dve reprezentanci si bosta priigrali vstopnico za elitno svetovno prvenstvo, ki ga bo maja 2019 gostila Slovaška (Bratislava in Košice). Slovenska izbrana vrsta je favoritinja za vrnitev v najkakovostnejši razred, iz katerega je izpadla lani, ko je v Parizu izgubila vseh sedem tekem.

Selektor zadovoljen

Finski strateg je bil z večjim delom predstave svojih varovancev zadovoljen. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Slovenski selektor Kari Savolainen je pred srečanjem s Hrvati, ki jih ni dobro poznal, dejal, da bo preizkušnja proti njim pomembna tudi z mentalnega vidika. Ob tem je poudaril, da tako na pripravljalni tekmi kot tudi na prvenstvu, kjer bo Slovenija za razliko od olimpijskih iger in lanskega prvenstva favorit za vrnitev med elito, ne gre podcenjevati nikogar. Slovenci so v veliki meri sledili navodilom finskega stratega, ki je bil po zmagi zadovoljen z videnim.

"Nasprotnik je bil tokrat nekoliko drugačne kakovostne ravni, a kljub temu lahko rečem, da so naši fantje odigrali precej dobro tekmo. Tudi takšne tekme so dober preizkus. Zdaj smo v obdobju, ko vemo, da smo favoriti, zato moramo igrati, kot se spodobi za favorite, kar smo večino obračuna tudi naredili."

Slovenci bodo do prvenstva odigrali še dve pripravljalni tekmi z zahtevnejšima tekmecema. V sredo se bodo ob 19. uri na Bledu pomerili z Madžari, 19. aprila pa bodo na Dunaju palice prekrižali z Avstrijci.

Pripravljalna tekma Nedelja, 8. april, Celje

Slovenija : Hrvaška 12:1 (6:0, 2:0, 4:1)

Tičar 1. (Štebih), K. Ograjenšek 2. (Ropret, Čepon), Pance 4. (Sabolič, Čepon), Urbas 10. (Tičar, Verlič), K. Ograjenšek 15. (Ropret), Tičar 20. (Verlič, Pavlin), Sabolič 28. (Kuralt), Urbas 40. (Tičar, Pavlin), Sabolič 45. (Kranjc, Vidmar, PP1), Goličič 53. (Ograjenšek K., Štebih), Tičar 57. (Urbas), Čepon 58. (Kranjc, Tičar) Postava Slovenije: Stojanovič, Krošelj; Vidmar, Kranjc, Pavlin, Štebih, Čepon, Sabolič, Tičar, Pance, Verlič, Urbas, K. Ograjenšek, Goličič, Kuralt, Sotlar, Simšič, Ropret, T. Ograjenšek Postava Hrvaške: Rosandić, Tomljenovič; Puzić, Tadić, Vedlin, Smolec, Ljubić, Senzel, Šilović, Rendulić, Jazbec, Zanoški, Miličić, Janković, Šakić, L. Jarčov, Fičur, Mirić, Nikolić, Brenčun, F. Jarčov, Vukoja

Nepopolni seznam kandidatov za SP divizije I, skupine A, 22.–28. april* Vratarji (3): Gašper Krošelj (Rødovre Mighty Bulls, danska Metalligaen), Matija Pintarič (Rouen, Saxoprint Ligue Magnus), Rok Stojanovič (Lyon, Saxoprint Ligue Magnus) Branilci (5): Mark Čepon (Medveščak Zagreb, liga EBEL), Aleš Kranjc (Eispiraten Crimmitschau, DEL2), Žiga Pavlin (Češke Budejovice, češka druga liga, WSM), Miha Štebih (VSV Beljak, liga EBEL), Luka Vidmar (Szekesfehervar, liga EBEL) Napadalci (12): Boštjan Goličič (Grenoble, Saxoprint Ligue Magnus), Anže Kuralt (Amiens, Saxoprint Ligue Magnus), Aleš Mušič (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Žiga Pance (Dornbirn, liga EBEL), Anže Ropret (Ujpesti TE, Erste liga), Robert Sabolič (Torpedo Nižni Novgorod, liga KHL), Nik Simšič (Medveščak Zagreb, liga EBEL), Jure Sotlar (Sterzing Vipiteno, Alpska liga), Rok Tičar (Sibir Novosibirsk, liga KHL), Jan Urbas (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL), Miha Verlič (JYP Jyväskylä, Liiga) () - v oklepaju je zapisan zadnji hokejistov klub *seznam ni dokončen in se bo še spremenil, saj nekateri kandidati še igrajo v klubih *seznam ni dokončen in se bo še spremenil, saj nekateri kandidati še igrajo v klubih