Slovenci dobili zadnjega nasprotnika v boju za OI

Znan je zadnji nasprotnik slovenske hokejske reprezentance na domačem predkvalifikacijskem turnirju za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2022, ki bo med 6. in 9. februarjem potekal na Jesenicah. Po zmagi Nizozemske nad Španijo so to postali Hrvati. Ob južnih sosedih se bodo risi za preboj na zaključni kvalifikacijski turnir pomerili še z Japonsko in Litvo.