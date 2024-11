Olimpija na zahtevnem gostovanju: ne bomo si smeli privoščiti podobnih napak

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana bodo zvečer gostovali pri moštvu z vrha lestvice Bolzanu, s katerim so palice prekrižali pred dobrim mesecem in doma izgubili z 2:5.

Ljubljanska zasedba se je po več kot 14 dneh tekmovalnega premora v nedeljo vrnila v tekmovalni ritem in na domačem ledu s 5:7 izgubila s Celovcem. Danes jo čaka trenutno drugouvrščeni Bolzano, ki tako kot vselej kotira visoko. Moštvi sta se v tej sezoni že srečali, Južni Tirolci so v Tivoliju zmagali z 2:5.

"Čaka nas še ena težka tekma, po dolgem času gremo na gostovanje, čaka nas dolga pot. Vemo, da so zelo dobra ekipa, proti kateri bomo morali biti zbrani od prve minute. Igrati moramo tisti naš hokej, ki ga znamo, in dati vse od sebe. Ne smemo si privoščiti takšnih napak, kot smo si jih privoščili proti Celovcu, to je treba popraviti. Upamo na nove tri točke," je v klubski mikrofon dejal napadalec Olimpije Blaž Tomaževič.

Blaž Tomaževič pred tekmo z Bolzanom (vir videa: HK Olimpija Ljubljana):

Olimpija, katere trener Antti Karhula prav tako poudarja, da bo treba izničiti slabe trenutke in ostati osredotočen skozi celotno srečanje, je po 16 tekmah s 27 točkami peta. Bolzano ima na računu tekmo in 11 točk več. V postavo ljubljanskega kolektiva se je v nedeljo po poškodbi vrnil kanadski napadalec Kale Kerbashian, medtem ko Žiga Pance in Rudolf Červeny še nista bila nared.

Zmaji bodo po večerni tekmi znova v akciji v petek, ko bodo ob 19.15 gostili Linz.

Fehervar AV19 Anžeta Kuralta gostuje v Beljaku. Bodo ostali vodilni? Foto: Soós Attila

Vodilni na Koroškem

Vodilni Fehervar AV19 (Anže Kuralt) gostuje pri Beljaku, Linz (Ken Ograjenšek, Luka Maver) odhaja na Predarlsko, Asiago pa pričakuje Innsbruck.

ICEHL, 20. november:

Lestvica:

Preberite še: