Koronavirus tik pred zdajci odnesel Spenglerjev pokal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dan pred začetkom 94. Spenglerjevega pokala so bili organizatorji zaradi izbruha okužb s koronavirusom v domači ekipi in pričakovanih negativnih posledic tekmovanja na epidemiološko sliko v Davosu primorani odpovedati tradicionalni turnir.

Še drugo leto zapored je covid-19 odnesel najstarejši turnir, na katerem nastopajo povabljene ekipe, Spenglerjev pokal. Če je bilo lani tri mesece pred predvidenim začetkom tekmovanja jasno, da ga ne bo mogoče izpeljati, pa so letošnjega organizatorji odpovedali tik pred začetkom.

Na božični večer je velik del ekipe gostiteljev iz Davosa, ki je bila v zadnjih tednih redno testirana, prejela pozitivni test na covid-19. Ponoči so potekala dvostranska posvetovanja med organizacijskim odborom Spenglerjevega pokala in kantonom Graubünden. Zdravstvene oblasti kantona so zaradi pričakovanih negativnih posledic tekmovanja na epidemiološko situacijo v Davosu prižgale rdečo luč, tako da je danes sledila odpoved.

Organizatorji so se že v preteklih dneh soočali z zahtevno nalogo, saj se je kolektiv Ambri-Piotta znašel v karanteni, sodelovanje pa je zaradi skrbi, povezanih s covidom-19, odpovedala tudi ekipa Kanade, s 16 lovorikami sicer rekorderka pokala.

Švicarji so našli menjavi, vskočiti sta bili pripravljeni moštvo Slovana iz Bratislave in selekcija Berna. Na turnirju bi moral sodelovati tudi švedski klub Frölunda, katerega član je slovenski napadalec Jan Muršak.