Oči bodo usmerjene proti Koroški

Vrhunec 13. kroga ICEHL bo 343. koroški derbi, ki ga bo v prenovljeni dvorani Heidi Horten gostil Celovec, ki ima na računu 180 zmag z derbijev, Beljak pa je pri 143 zmagah. Beljačani, za katere igrata Robert Sabolič in Blaž Tomaževič, so šesti na lestvici ICEHL, na računu imajo tekmo in tri točke več od Celovčanov (Rok Tičar, Val Usnik), ki imajo težave s poškodbami. Zaradi teh je predvideno, da bo v ekipi, podobno kot v nedeljo, tudi slovenski napadalec Luka Gomboc.