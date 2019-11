Kopitarjev cilj: Najprej dokazovanje, nato sestaviti jedro, ki bo sposobno velikih rezultatov

Slovenska hokejska reprezentanca se je zbrala na Bledu, kjer bo do srede opravila tri treninge, nato pa odpotovala v Latvijo, kjer jo na pripravljalnem turnirju ob gostiteljih čakajo še Francozi in Belorusi.

Slovenska hokejska reprezentanca se je zbrala na Bledu, kjer bo do srede opravila tri treninge, nato pa odpotovala v Latvijo, kjer jo na pripravljalnem turnirju ob gostiteljih čakajo še Francozi in Belorusi.

Povratnik na selektorskem mestu slovenske hokejske reprezentance Matjaž Kopitar je na Bledu zbral varovance, ki bodo do srede trenirali na Gorenjskem, od četrtka do sobote pa v Latviji igrali na edinem turnirju pred februarskimi domačimi olimpijskimi predkvalifikacijami v Podmežakli in aprilskim svetovnim prvenstvom drugega razreda v Tivoliju. Kopitar bo v Liepaji, kjer rezultat ni najpomembnejši, računal na mešanico izkušenj in mladosti, ki trka na članska reprezentančna vrata.

Slovenski selektor Matjaž Kopitar je prvič po vrnitvi na selektorsko mesto zbral reprezentanco, ki bo v prihodnjih dneh v Latviji palice ob domačinih prekrižala še s Francozi in Belorusi. Kot je novembra že običajno, je v reprezentanci kar nekaj reprezentančno manj izkušenih hokejistov, ki se bodo poskušali dokazati. Med reprezentančno najbolj izkušenimi v Kopitarjevi zasedbi so Rok Tičar, povratnik po polletnem okrevanju Žiga Jeglič, Blaž Gregorc, Klemen Pretnar, v vratih pa Luka Gračnar ...

Dve spremembi

Zadnji trenutek sta se zgodili dve spremembi, poškodovanega vratarja Gašperja Krošlja je zamenjal Olimpijin Žan Us , poškodovanega branilca Olimpije Davida Planka pa član Jesenic Nejc Stojan .

Namesto poškodovanega Gašperja Krošlja, ki je bil v zadnjih letih prvi vratar, je vskočil Olimpijin Žan Us. "Fantje bodo imeli dobro priložnost za dokazovanje," pravi Kopitar. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Novembrski turnir je že vrsto let priložnost za nekatere nove obraze. Tudi letos ni nič drugače. Ekipo smo bili zaradi poškodb sicer prisiljeni malce spremeniti. Želel sem, da bi imeli vse tri vratarje, ki so najbolj konstantni, a žal z Gašperjem ni šlo zaradi poškodbe. Želel sem si tudi dve izkušenejši peterki, kar je nekako uspelo, ne povsem, v dveh peterkah pa imamo mlade in bomo to lahko preizkusili. Že res, da sem fante videl igrati po klubih, a to je mednarodna raven, lepa priložnost za dokazovanje, nasprotniki so pa tudi kakovostni," je na novinarski konferenci na Bledu ob začetku zbora dejal Kopitar in dodal, da tudi drugi ne bodo v popolnih postavah. Niti domačini.

Tudi drugi bodo najverjetneje preizkusili mlajše

"Ne verjamem, da bodo Latvijci v najmočnejši zasedbi. Če bi imeli take namene, bi verjetno igrali v Rigi, ne v Liepaji, kjer je majhna dvorana. Menim, da bodo tudi oni nastopili s kakšno mlajšo reprezentanco. Iz izkušenj vsi pripeljejo kakšne mlade sile," je selektor razmišljal o nasprotnikih.

Med tistimi, ki se bodo dokazovali, je tudi novinec Luka Maver, ki igra v ameriški univerzitetni ligi. "V mlajši reprezentanci je bil eden od vodilnih napadalcev. Naši skavti so ga opazovali, zadnji dve leti je menda zelo napredoval. Zelo sem vesel, da smo ga dobili, da ga vidimo. Je mlad, igra univerzitetni hokej na najvišji ravni in mislim, da bi nam lahko pomagal."

Z Muršakom se bo še srečal Z Janom Muršakom se bo še pogovoril. Foto: Stanko Gruden, STA Slovenski napadalec Jan Muršak je večkrat ponovil, da je zanj reprezentančne kariere zaradi kopice poškodb konec. Kopitar se želi z njim še pogovoriti. "Bil sem že v Švici, a z njim ne želim govoriti na dan tekme ali pa takoj po tekmi, ampak izbrati pravi trenutek, da se srečava na kavi, da tudi sam pove, kako in kaj, in jaz njemu. A sicer je status takšen, kot je rekel," pravi Kopitar, ki si je v živo ogledal še legionarje na Slovaškem in v Švici.

Po Latviji dva domača vrhunca in želja, da sestavijo jedro za nove, velike stvari

Turnir v Latviji bo edini preizkus risov pred pomembnima domačima akcijama. Februarja bodo na Jesenicah igrali olimpijske predkvalifikacije, na katerih se bodo pomerili z Japonsko, Litvo ter najslabše uvrščeno reprezentanco iz predkvalifikacij (skupine K, L ali M).

Slovenci se bodo v Latviji merili z gostitelji, Belorusi in Francozi. Kot pravi Kopitar, bodo tudi drugi preizkusili mlajše. To bo edini zbor slovenske reprezentance pred februarskimi domačimi olimpijskimi predkvalifikacijami in aprilskim svetovnim prvenstvom drugega razreda. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vrhunec reprezentančnega tekmovalnega obdobja pa bo domače svetovno prvenstvo Divizije I-A konec aprila v Ljubljani (Tivoli), na katerem se bo Slovenija za vrnitev med elito borila z izbranimi vrstami Avstrije, Francije, Južne Koreje, Madžarske in Romunije.

"Kratkoročni cilj sta naslednja dva turnirja, na katerih bomo poskušali zmagati, potem pa ... V prejšnjem mandatu so bili ti fantje mlajši, še pobalini, zdaj so pa nekateri že možje in očetje. Od njih pričakujem še večjo odgovornost, da bodo, bomo skupaj sestavili neko jedro, ki bo sposobno velikih rezultatov. To je moja želja. Prave veliko sprememb v sistemu ne bo. Hokej se sicer razvija tako, da je več poudarka na hitrosti, manj na grobosti, kar mi imamo. Zdaj bo to treba pokazati in izkoristiti," je o ciljih v svojem drugem mandatu dejal Kopitar.

Med četrtkom in soboto bodo sodelovali na mednarodnem turnirju iz niza Euro Ice Hockey Challenge. Ta bo v latvijski Liepaji, kjer bodo Slovenci, kot je to v navadi zadnja tri leta, palice prekrižali z Latvijci, Francozi in Belorusi. To bo zadnji turnir v sklopu štiriletnega dogovora omenjenih krovnih hokejskih organizacij, sklenjenega junija 2016.

Slovenska reprezentanca za turnir v Latviji Vratarji: Luka Gračnar (Storhamar, Norveška), Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Žan Us (HK SŽ Olimpija, Alpska liga)

Branilci: Aljoša Crnovič, Nejc Stojan (oba HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Mark Čepon, Luka Zorko (oba HK SŽ Olimpija, Alpska liga), Blaž Gregorc (Vitkovice, Češka Extraliga), Aleksandar Magovac (Poprad, Slovaška Tipsport liga), Klemen Pretnar (Unia Oswiecim, Poljska), Jurij Repe (Košice, Slovaška Tipsport Liga)

Napadalci: Tadej Čimžar (Katowice, Poljska), Gašper Glavič, Andrej Hebar, Blaž Tomaževič (vsi HDD Sij Acroni Jesenice), Žiga Jeglič (Berani Zlin, Češka Extraliga), Luka Maver (American International College), Luka Kalan, Gregor Koblar (oba Unia Oswiecim, Poljska), Gal Koren (HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Rok Tičar (Oskarshamn, Švedska SHL), Miha Zajc (Innsbruck, liga EBEL).

Selektor: Matjaž Kopitar

Pomočniki selektorja: Gorazd Rekelj, Klemen Mohorič, Kari Savolainen

Turnir EIHC (Liepaja, 7.-9. november) Četrtek, 7. november

Latvija – Slovenija Petek, 8. november

Belorusija – Slovenija Sobota, 9. november

Slovenija – Francija

