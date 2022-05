Ni jim uspelo že 26 let, danes lahko naredijo prvi korak k temu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Končnico lige NHL začenja najboljša ekipa rednega dela Florida Panthers. Na 82 tekmah so zmagali 58-krat. Nasprotnik so Washington Capitals z enim od največjih zvezdnikov lige Aleksom Ovečkinom.

Florida Panthers niso dobili serije v končnici že 26 let oziroma najdlje med vsemi ekipami lige NHL. Leta 1996 so se nato prebili do finala vzhodne konference. Zadnjih deset ekip, ki je bilo v sezoni dolgi 82 tekem najboljših po rednem delu, ni osvojilo Stanleyjevega pokala. Prav nobeden od članov Floride še ni osvojil šampionskega prstana.

Povsem drugače kot pri njihovih tekmecih v prvem krogu končnice. Washington Capitals so bili prvaki leta 2018, iz tiste ekipe pa je v Washingtonu še vedno osem hokejistov. Prvi zvezdnik Capitals seveda ostaja Aleks Ovečkin, ki je v rednem delu zbral 90 točk (50 golov in 40 podaj). Pri Patnhers je bil statistično najboljši Jonathan Huberdeau (30 golov in 85 podaj).

Končnica lige NHL, 1. krog (3. maj):



Vzhod:

New York Rangers - Pittsburgh Penguins

Florida Panthers - Washington Capitals



Zahod:

Colorado Avalanche - Nashville Predators

Calgary Flames - Dallas Stars



* Igrajo na štiri zmage.