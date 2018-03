Anže Kopitar v lovu na končnico

Liga NHL, 19. marec

Los Angeles Kings, ki so na meji končnice hokejske lige NHL, z Anžetom Kopitarjem danes gostujejo pri moštvu Minnesota Wild. Slovenski zvezdnik je v zadnjem času izjemno strelsko razpoložen, bo to potrdil tudi tokrat.

Vse bližje rekordu

Kopitar je na 72 tekmah te sezone vknjižil 29 zadetkov in 51 podaj (80 točk), kar ga po točkah uvršča na osmo mesto. Tridesetletni Slovenec je tik pred izenačenjem rekordne sezone v ligi NHL in tem, da postavi nov osebni mejnik v najkakovostnejšem tekmovanju. Napadalec je največ točk do zdaj zbral v sezoni 2009/2010, ko se je na 82 tekmah ustavil pri številki 81. Do te mu manjka le še točka, dve pa do številke 82, s katero bi uresničil željo o vsaj točki na tekmo v ligi NHL.



Z novo podajo, to bi bila že 52. v tej sezoni, bi postavil tudi svoj nov rekordni izplen v številu podaj (51 jih je v statistiko vpisal tudi v sezoni 2011/12).

Liga NHL, 19. marec:

Boston Bruins – Columbus Blue Jackets

Buffalo Sabres – Nashville Predators

Montreal Canadiens – Florida Panthers

Minnesota Wild – Los Angeles Kings (Anže Kopitar)

Arizona Coyotes – Calgary Flames