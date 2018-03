Na delu moštva, ki se s Kopitarjevimi Kralji borijo za končnico

Liga NHL, 18. marec

V ligi NHL ima najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar prost večer, zato pa so na delu moštva, ki se z njegovimi Los Angeles Kings bojujejo za mesta, ki vodijo v končnico. Anaheim Ducks, Dallas Stars in Colorado Avalanche imajo trenutno enako število točk kot LA Kings, 84. Do jutra se bo to bržčas spremenilo.