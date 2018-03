Vratar hudičev zaklenil vrata, Kopitar bo moral še malce počakati

Liga NHL, 17. marec

Hokejisti LA Kings so pred domačimi gledalci z 0:3 izgubili proti New Jersey Devils. Anže Kopitar, ki je z 80 točkami (29 zadetkov, 51 podaj) trenutno osmi najučinkovitejši igralec lige NHL, bi se v primeru točke proti hudičem izenačil osebni rekord iz sezone 2009/10, ko je dosegel 81 točk, a je v 25 minutah preživetem na ledu le dvakrat sprožil proti vratom gostov in ostal s prazno statistiko.

Anže Kopitar je na zadnji tekmi proti Detroitu dosegel kar štiri točke, proti New Jerseyju pa je v 25 minutah dvakrat sprožil na vrata hudičev in ostal s prazno statistiko. Foto: Getty Images

Kralji so tekmo proti hudičem bolje odprli in več poskušali, a z 1:0 so vseeno povedli gostje. V polno je celo z igralcem manj zadel Avstrijec Michael Grabner. Pet minut kasneje se je mreža Kraljev spet zatresla. New Jersey je v še izdatnejše vodstvo popeljal komaj 19-letni Švicar Nico Hischier. V drugi tretjini so mreži mirovali, končnih 3:0 pa je v tretji tretjini postavil ameriški hokejist Miles Wood.

Veliki junak hudičev je bil vratar Keith Kinkaid, ki je ukrotil vseh 38 poskusov kraljev. Hudiči so proti domačim vratom sprožili 28 strelov in trikrat premagali Jonathana Quicka.