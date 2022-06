Nekdanjega trenerja Anžeta Kopitarja razglasili za trenerja leta v ligi NHL

Sutter je v končnem izboru za nagrado Jacka Adamsa za leto 2022 kot trener leta NHL premagal finalista Andrewa Brunetta iz Florida Panthers in Gerarda Gallanta iz New York Rangers.

Zveza televizijskih postaj NHL glasuje o nagradi, ki jo prejme trener, za katerega so ocenili, da je največ prispeval k uspehu svoje ekipe.

Triinšestdesetletni Sutter s svojo prvo nagrado Adams sledi stopinjam svojega brata Briana Sutterja, ki je nagrado osvojil leta 1991, ko je bil v St. Louisu.

Brian Sutter je letošnjo nagrado podelil bratu Darrylu na televizijski slovesnosti pred drugo tekmo finala zahodne konference med Edmontonom in Coloradom.

V svoji prvi polni sezoni na čelu je 63-letni Sutter vodil kanadsko zasedbo iz Calgaryja do 50 zmag v rednem delu, sezono so končali kot najboljša ekipa pacifiške divizije, v kateri so tudi Kopitarjevi Kralji. V prvem krogu končnice so premagali Dallas Stars, nato pa so izpadli proti Edmontonu.