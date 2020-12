Najstarejši igralec ligi NHL se seli k Washingtonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Chara, ki se k Aleksandru Ovečkinu in druščini seli kot prost igralec, bo januarja začel že svojo 23. sezono v ligi NHL.

"Pred kratkim so me pri Bostonu obvestili, da bodo nadaljevali z mlajšimi igralci. Spoštujem njihovo odločitev," je na Instagramu pojasnil Chara, ki je bil kapetan Boston Bruins vse od leta 2006. "Žal se je moj čas ponosnega kapetana Bostona končal," je dodal.

Petkratni udeleženec tekme zvezd, ki bo marca dopolnil 44 let, je podpisal pogodbo, ki mu bo prinesla približno 650 tisoč evrov. V pretekli sezoni je na 68 tekmah dosegel pet golov in dodal devet podaj.

Z 206 centimetri najvišji igralec v zgodovini NHL je Bostonu pomagal do naslova prvaka leta 2011, v sezoni 2008/09 pa je dobil priznanje za najboljšega branilca lige.

"Zelo smo zadovoljni. Menimo, da bodo izkušnje in njegove vodstvene sposobnosti okrepile naše moštvo," je dejal generalni menedžer ekipe Washington Capitals Brian MacLellan.

Do zdaj je zbral 205 golov in 451 podaj

Chara, ki je pred prihodom v Boston po štiri sezone igral za New York Islanders in Ottawa Senators, je na 1.553 kariernih tekmah zbral 205 golov in 451 podaj.

Boston se bo z Washingtonom meril osemkrat v sezoni, prvič 30. januarja. "Ko začenjam novo obdobje, želim, da navijači Bostona vedo, da sem zelo ponosen, da sem nosil dres njihove ekipe, in hvaležen za vso podporo skozi leta," je še zapisal Chara in dodal, da bo v srcu za vedno Bostončan.