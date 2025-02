Karte pri vrhu se lahko še dodatno premešajo, derbi ranjenih v Londonu

Čeprav so nogometaši v angleškem prvenstvu komaj opravili z nalogami konca tedna, pa so pred njimi že tekme 27. kroga. Osrednji obračuni kroga bodo na sporedu v sredo, ko bo med drugim drugi Arsenal gostoval pri tretjem Nottinghamu, Tottenham bo doma pričakal Manchester City, vodilni Liverpool pa se bo pomeril z Newcastlom.

Vodilni Liverpool ima z odigrano tekmo več trenutno na vrhu enajst točk prednosti pred Arsenalom in še šest več pred tretjim Nottingham Forestom. Ravno druga in tretja ekipe lige pa si bosta nasproti stali v sredo. Topničarji se v obračun podajajo s popotnico poraza proti West Hamu, neuspešen pa je bil tudi Forest, ki je po strelski poslastici s 3:4 moral priznati premoč Newcastlu. Prvi medsebojni obračun v tej sezoni so sicer konec novembra na stadionu Emirates gladko dobili nogometaši Arsenala, ki so takrat zmagali s 3:0.

Arsenal čaka spopad z Nottingham Forestom. Foto: Reuters

Derbi se obeta tudi na Anfieldu, kjer bo Liverpool pričakal petouvrščeni Newcastle. To bo tudi generalka obeh moštev pred medsebojnim finalom ligaškega pokala, ki bo 16. marca na Wembleyju. Prvo medsebojno srečanje sezone sta ekipi končali z remijem 3:3.

Derbi "ranjenih" pa se obeta na Tottenham Hotspur stadionu, kamor prihaja Manchester City. Ta je v prejšnjem krogu z 0:2 klonil proti Liverpoolu, proti kateremu zdaj sinjemodri na lestvici z odigrano tekmo manj zaostajajo že 20 točk. Še precej bolj za pričakovanji pred sezono zaostajajo nogometaši Tottenhama, ki so na 12. mestu in imajo od tokratnega tekmeca kar enajst točk manj.

