Na vrsti so hokejisti v elitni diviziji

Rusi so na zadnji tekmi evropske turneje v Brnu s 4:1 premagali Čehe. SP na Slovaškem bodo Aleksander Ovečkin in druščina začeli proti Norveški, Čehi pa proti branilki naslova Švedski. Foto: Reuters

Danes se na Slovaškem začenja hokejsko svetovno prvenstvo elitnega razreda, ki se bo z velikim finalom končalo 26. maja. Šestnajst najboljših reprezentanc sveta je razdeljenih v skupini A in B, prvo gostijo Košice, drugo pa Bratislava. Slovaška prestolnica bo tudi prizorišče polfinalov, finala in tekme za tretje mesto.

V Košicah v skupini A igrajo reprezentance Finske, Kanade, ZDA, Slovaške, Danske, Francije, Nemčije in Velike Britanije, v skupini B v Bratislavi pa ekipe Rusije, Norveške, Češke, Švedske, Švice, Italije, Latvije in Avstrije.

Sistem tekmovanja Iz elite bosta po predtekmovanju izpadli najslabši reprezentanci iz vsake skupine, ki ju bosta naslednje leto na SP v Švici nadomestila Kazahstan in Belorusija, prvak in podprvak letošnjega prvenstva divizije I-A. Švica kot gostiteljica SP 2020 ne more izpasti. Najboljše štiri reprezentance skupin A in B se bodo pomerile v četrtfinalu, zmagovalka skupine A s četrto iz skupine B, druga iz A s tretjo iz B ...

Že prvi tekmovalni dan prvenstva prinaša tri izjemno zanimive derbije. V Košicah bosta popoldne (16.15) obračunali Finska in Kanada, zvečer (20.15) še ZDA in Slovaška. V Bratislavi bodo popoldne palice prekrižali Rusi in Norvežani, zvečer pa Čehi in Švedi.

SP, elitne divizije, 1. dan:

