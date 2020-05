Na sodišču objavljen stečaj propadlega kluba HDD Olimpija Ljubljana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okrožno sodišče v Ljubljani je danes začelo stečajni postopek nad dolžnikom, pravno osebo, Hokejskim drsalnim društvom Olimpija Ljubljana, so objavili na spletnih straneh.

Za upravitelja je bil imenovan Franci Ježek. Upniki imajo zdaj čas, da v treh mesecih po začetku stečajnega postopka prijavijo svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice v stečajnem postopku.

Zadnji dan roka za prijavo terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic je 7. avgust 2020. Prijava terjatve mora biti vložena tako, da jo upnik osebno vloži na vložišču sodišča ali pošlje po pošti na naslov sodišča. Prijava terjatve bo pravočasna, če bo do poteka roka vložena na vložišču ali oddana s priporočeno poštno pošiljko.

HDD Olimpija nehala obstajati leta 2017

HDD Olimpija, ki je bil ustanovljen leta 1928 kot SK Ilirija, trinajstkratni jugoslovanski hokejski prvak in petnajstkratni slovenski državni prvak, je v nepremostljive finančne težave zašel leta 2017. Pred leti je igral v razširjenem avstrijskem prvenstvu, ligi EBEL, a je po razglasitvi stečaja dejansko prenehal obstajati.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Koliko premoženja je sploh še ostalo

Bogato tradicijo hokeja v Ljubljani je nato nadaljeval mladinski podružnični klub Hokejski klub Ljubljana, kasneje HK SŽ Olimpija Ljubljana.

Vprašanje je, koliko premoženja sploh ima propadli HDD Olimpija Ljubljana. Leta 2015 so poskušali klub reševati s prisilno poravnavo. Olimpija je takrat vsem upnikom ponudila zgolj 20-odstotno poplačilo vseh terjatev. Uvedba stečajnega postopka pa lahko, glede na usodo športnih klubov, ki so se znašli v podobnem položaju, pomeni zgolj to, da upniki ne morejo računati na povrnjen denar.