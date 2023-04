Na Jesenicah pozdravili alpske prvake #foto

Hokejisti Jesenic se veselijo naslova prvaka Alpske lige. Potem ko so železarji zadnja leta led na ključnih tekmah končnice zapuščali sklonjenih glav, so v petek malce po polnoči le prekinili urok in prvič postali zmagovalci tega tekmovanja. V jutranjih urah so se vrnili iz Cortine, popoldan pa uspeh proslavili z navijači.