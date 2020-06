Na Jesenicah obudili igranje uličnega hokeja

V petek popoldan so na Jesenicah v športnem parku Podmežakla s turnirjem jeklena volja obudili igranje uličnega hokeja. "Spomnili smo se tistih dni, ko blokovske tekme niso bile nič manj srdite, kot tiste v dvorani Podmežakla," so zapisali prireditelji zanimivega dogodka.

"Fantje s Titove so prišli v goste na Bokalovo, tisti s Centra 2 na nekdanjo tržnico. V kratkih jesenskih in zimskih dneh jih z ulic ni pregnala zgodnja tema, palice pa so vihteli tudi spomladi in sredi poletja, ko je, v prvih avgustovskih dneh, že zadišalo po novi hokejski sezoni," so se še spomnili ne prav oddaljene preteklosti.

Le še redko so videli otroke, ki bi igrali hokej na dvorišču pred blokom

V petek so v sklopu Dnevov športa na Jesenicah organizirali turnir jeklena volja. Turnir jeklena volja v uličnem hokeju. ''S športnim direktorjem, HDD SIJ Acroni Jesenice, Marcelom Rodmanom, sva razmišljala o tem, kako malokrat še vidiva otroke, ki bi igrali hokej na dvorišču pred blokom. Ponudila se je ideja, da bi obudili ulični hokej. Igralci članske ekipe bi si vzeli nekaj časa in obiskali različne šole v bližnji okolici.

Na posamičnih šolah bi izvedli manjše turnirje v uličnem hokeju, v Športnem parku Podmežakla, pa bi nato priredili zaključni turnir na katerem bi nastopili zmagovalci. Otroke bi povabili tudi na prave hokejske tekme in na ta način mlade skozi vse leto spominjali na to lepo igro na ledu. Nad idejo so bili navdušeni tudi pri generalnem pokrovitelju kluba, podjetju SIJ Acroni Jesenice. Z njihovo pomočjo je turnir zelo lepo uspel. Žal je vreme preprečilo, da bi to čudovito popoldne preživeli na zraku," je povedal eden glavnih pobudnikov turnirja, dolgoletni hokejski delavec, danes pa član Športne zveze Jesenice, Brane Jeršin.

Foto: Domen Jančič

Dogodek je uspel, pred železarski hokejski hram je privabil številne mlade hokejske navdušence , v podporo tekmovalcem se jim je ob igrišču pridružilo veliko število pravih hokejskih navijačev in vzdušje je bilo prav takšno, kot je lahko le v Podmežakli, sporočajo prireditelji, ki verjamejo, da bo turnir postal jeseniška stalnica.

Na turnirju se je borilo osem ekip, ki jih je sestavljalo po šest članov, v starostnih skupinah od 8 do 10 let in od 10 do 12.

