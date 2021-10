"Moramo jih malo sovražiti in jim ne dovoliti, da gredo tretjič čez nas"

Ljubljanska Olimpija bo na večerni tekmi lige ICEHL iskala četrto zaporedno zmago. Zmaje dodatno motivira dejstvo, da v Tivoli prihaja edino moštvo tekmovanja, ki jih je v tej sezoni že premagalo. In to dvakrat. Ljubljančani bodo namreč gostili Innsbruck, s katerim so se srečali že v pripravah na novo tekmovalno obdobje (poraz z 0:4), nato pa v prvem krogu ICEHL, ko so na Tirolskem povedli z 2:0, na koncu pa izgubili s 3:4.

"Absolutno jih moramo malo sovražiti. Z njimi smo igrali že v predsezoni, pa smo izgubili, tudi prvo tekmo v ICEHL z njimi smo izgubili, tako da moramo vstopiti v tekmo s pristopom z malo sovraštva in jim ne dovoliti, da gredo čez nas tretjič in nam vzamejo točke v Tivoliju. Štele bodo majhne stvari, disciplina, moramo vnesti več čustev kot oni. Tako kot smo jih prvo, drugo, tretjo tekmo, ko smo bili malo bolj čustveni, željni uspeha kot morda na tej zadnji tekmi. Če nam bo to uspelo povezati, se ne bojim," pred vnovičnim srečanjem s tirolskimi morskimi psi razmišlja današnji slavljenec, trener Olimpije Mitja Šivic, ki praznuje 42. rojstni dan.

"Tekmo moramo začeti z malo sovraštva in jim ne dovoliti, da gredo čez nas tretjič in nam vzamejo točke v Tivoliju," pravi trener Mitja Šivic. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Eden od najizkušenejših v zelo-beli četi Aleš Mušič pričakuje zahtevno tekmo: "V Innsbrucku smo zelo dobro začeli tekmo, povedli, na koncu prve tretjine prejeli poceni gol, v drugi tretjini so bili precej boljši nasprotnik, tako da moramo paziti, kako bomo odigrali srečanje. Pričakujem težko tekmo, do zdaj je bila prav v Innsbrucku najtežja tekma."

Innsbruck je po obračunu z Olimpijo odigral še štiri in mu je uspelo po podaljšku premagati le še zadnji Linz, tako da zaseda 11. mesto.

Olimpija bo po večerni tekmi v nedeljo gostovala na Dunaju.

Bodo Madžari ostali neporaženi?

Danes zvečer bi moralo biti na sporedu še šest tekem, a je srečanje med Bratislavo in Beljakom zaradi bolezni prestavljeno. Znojmo bo gostil Gradec (Ken Ograjenšek, Adis Alagić), Fehervar (Anže Kuralt) bo niz neporaženosti poskušal nadaljevati pri Dornbirnu, Linz (Blaž Gregorc) gosti Bolzano, Celovec (Rok Tičar) pričakuje Dunaj, novinec Pusteral pa Salzburg (Aljaž Predan).

Liga ICEHL, 5. krog Petek, 1. oktober

19.45 HK SŽ Olimpija - Innsbruck

Znojmo - Graz 99ers

Black Wings Linz - Bolzano

Dornbirn - Fehervar AV19

EC KAC Celovec - Vienna Capitals

Val Pusteria - Red Bull Salzburg Bratislava - VSV Beljak - prestavljeno