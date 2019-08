Olimpija in Jesenice zvečer v boj za finalno vstopnico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Bledu bodo gledalci ob 20. uri priča obračunu večnih slovenskih tekmecev HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice. Vloga favorita je na strani Ljubljančanov. Zmagovalec dvoboja se bo v nedeljo v finalu poletne lige pomeril z Beljakom.

Ob 20. uri se bodo v blejski ledeni dvorani srečali večni tekmeci iz Ljubljane in Jesenic. Dvoboj bo odločal o finalistu poletne lige. Vloga favorita po pomladitvi jeseniške ekipe pripada Olimpiji. Železarji so na prvi tekmi šele po kazenskih strelih z 2:1 strli združeno ekipo Slovenije (igralci lige IHL), zmaji pa so omenjeno moštvo premagali s 5:0.

V nedeljskem finalu je že EBEL-ligaš Beljak (Adis Alagić), ki je v četrtek visoko izgubil z Grenoblom (0:8), v petek pa z 2:1 premagal Fehervar (Anže Kuralt). Korošci so si finalno vstopnico zagotovili že pred sobotno tekmo Grenobla in Fehervarja, saj Francozi, ki jih vodi Edo Terglav, po popoldanskem srečanju potujejo domov, nato pa na Finsko, kjer jih čaka obračun lige prvakov.

Skupino A Poletne lige sestavljajo tri slovenske zasedbe. Prvak HK SŽ Olimpija, podprvak HDD Sij Acroni Jesenice in združena ekipa Slovenije, v kateri so igralci iz slovenskih hokejskih klubov Mednarodne hokejske lige (IHL) – nastopajo pod imenom Slovenija. V skupini B so tri tuje ekipe, francoski prvoligaš Grenoble (trener Edo Terglav) in predstavnika razširjenega avstrijskega prvenstva Fehervar (napadalec Anže Kuralt) in Beljak.

Poletna liga Bled 2019 Sobota, 24. avgust

16.30 HC Grenoble : Fehervar AV19

20.00 HDD SIJ Acroni Jesenice : HK SŽ Olimpija Petek, 23. avgust

VS Villach : Fehervar AV19 2:1

Slovenija : HK SŽ Olimpija 0:5 Četrtek, 22. avgust

HC Grenoble : VS Villach 8:0

HDD SIJ Acroni Jesenice : Slovenija 2:1* - kazenski streli Nedelja, 25. avgust

16.30 A2 : Fehervar AV19 (za tretje mesto)

20.00 A1 : VS Villach (za prvo mesto) Skupina A

Slovenija (Slo) - igralci iz klubov lige IHL

HDD SIJ Acroni Jesenice (Slo)

HK SŽ Olimpija (Slo) Skupina B

HC Grenoble (Fra)

Fehervar Av19 (Hun)

VS Villach (Aut) *vstopnice: 10 € za dve tekmi, otroci do 12 let brezplačno na www.mojekarte.si in uro pred vsako tekmo na blagajni Ledene dvorane Bled.

