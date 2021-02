40 obramb in zgolj zadetek debitanta premalo za zmago Kraljev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Arthur Kaliyev je ob debiju zatresel mrežo Anheima, a bil edini junak Kraljev, ki mu je to uspelo. Cal Peterson je zbral 40 obramb, a so izgubili z 1:3.

Po nekaj dneh tekmovalnega premora so se v tekmovalni ritem vrnili Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem, igralcem januarja v zahodni diviziji . Igrali so z mestnim tekmecem Anaheim Ducks, tekma pa se ni končala po željah Kraljev, saj so jo izgubil z 1:3.

Anže Kopitar in druščina v tej sezoni še vedno ostajata le pri treh zmagah in šestih porazih. Za Anaheim Ducks je bil v prvi tretjini uspešen Danton Heinen. V drugi tretjini smo videli dva zadetka. Na 0:2 je zvišal David Backes, dobrih pet minut pozneje pa je na 1:2 znižal hokejist LA Kings Arthur Kalijev.

Kalijev je postal 21. igralec Kraljev, ki je zadel na prvi tekmi v elitnem prvenstvu. Je drugi najmlajši najstnik (19 let, 221 dni), ki je debitiral z zadetkom. Na prvem mestu je še vedno slovenski hokejski as Anže Kopitar (19 let, 43 dni), ki je debitiral z zadetkom 6. oktobra 2006.

Kralje je reševal vratar Calvin Petersen, ki je vpisal kar 40 obramb, a jih na koncu ni mogel rešiti. V zadnji tretjini je končni izid postavil Nicolas Deslauriers (1:3).

"To je bil res prav poseben trenutek, ko sem zadel prvega," je dejal Kalijev: "Nikoli ne pozabiš trenutka, ko dosežeš svoj prvi gol. Mislim, da je bila to precej dobra igra. Na začetku tekme sem bil zelo živčen, a sem poskušal dati vse od sebe."

Racmani so bili veliko podjetnejši od kraljev, kar kaže statistika strelov na gol. Vratar Anaheima John Gibson je zbral polovico manj obramb (20) kot njegov tekmec na nasprotni strani.

Hokejisti Montreal Canadiens so v še drugem kanadskem derbiju po vrsti Vancouver Canucks prizadejali še drugi poraz. Tokrat se je izkazal Tyler Toffoli, nekdanji dolgoletni Kopitarjev moštveni kolega v Los Angeles Kings, ki je v sezoni 2019/20 igral za Vancouver.

Izjemen večer Tylerja Toffolija, novega najboljšega strelca lige. Foto: Guliverimage Izkušeni kanadski napadalec Toffoli je prispeval dva zadetka, z devetimi goli pa se je zavihtel na vrh najboljših strelcev lige NHL v sezoni 2020/21. Montreal je Vancouver odpravil s 5:3 in se z zadnjima dvema zmagama zavihtel na vrh ligaške razpredelnice.

V Columbusu pa so prevladovali hokejisti Dallas Stars, ki so domačine Blue Jackets odpravili s 6:3, tudi po zaslugi dveh zadetkov in dveh podaj, pod katere se je podpisal Joe Pavelski.

Šved Jesse Puljujärvi je zadel dva gola za zmago Edmonton Oilers, ki so s 4:2 v kanadskem obračunu odpravili tekmece Ottawa Senators. Hokejisti Chicago Blackhawks so po kazenskih strelih klonili proti moštvu Carolina Hurricanes na domačem ledu s 3:4.

Colorado Avalanche je z 2:1 ugnal Minnesota Wild, v še enem kanadskem derbiju so bili Winnipeg Jets boljši od Calgary Flames s 3:2. Hokejisti St. Louis Blues, ki vodijo v skupini Honda West, so si priigrali še četrto zmago po vrsti, s 4:3 so premagali Arizona Coyotes.

Dve tekmi sta bili preloženi zaradi novega koronavirusa, in sicer New York Islanders - Buffalo Sabres ter Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils.

Liga NHL, 2. februar Los Angeles Kings : Anaheim Ducks 1:3 (Anže Kopitar odigral 20 minut za LA Kings)

Columbus Blue Jackets : Dallas Stars 6:3

Montreal Canadiens : Vancouver Canucks 5:3

Chicago Blackhawks : Carolina Hurricanes 3:4**

St. Louis Blues : Arizona Coyotes 4:3

Winnipeg Jets : Calgary Flames 3:2

Colorado Avalanche : Minnesota Wild 2:1

Edmonton Oilers : Ottawa Senators 4:2



prestavljeno: New York Islanders - Buffalo Sabres; Pittsbrugh Penguins - New Jersey Devils