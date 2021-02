Priznanje za Anžeta Kopitarja

Vodstvo lige NHL v skrajšani zahtevni sezoni, ki se je morala prilagoditi razmeram, povezanim z boleznijo covid-19, ob hokejistih priznanje podeljuje tudi osebam v ozadju. Gre za ljudi, ki sredi pandemije delujejo v prvih bojnih vrstah, zdravstvu.

Zvezda prvega meseca sezone v zahodni diviziji je postal Anže Kopitar, ki je na osmih obračunih Los Angeles Kings vknjižil 12 točk, od tega 11 asistenc. Kapetan Kraljev je četrti asistent lige in sedmi hokejist po točkah. S soigralci zaseda peto mesto svoje divizije. Zvezda zahoda je tudi dr. Maurice O’Gorman, vodja laboratorijske medicine in direktor Kliničnega laboratorija za imunologijo v otroški bolnišnici v Los Angelesu.

Anze Kopitar ranked 4th in the NHL with 11 assists in January.



Dr. Maurice O'Gorman is the chief of laboratory medicine and director of the Clinical Lab and the Diagnostic Immunology and Flow Cytometry Laboratory at Children’s Hospital Los Angeles. https://t.co/cp5MI9N39S pic.twitter.com/W4nn2gyatQ