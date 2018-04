Bo Anaheim le izkoristil prednost domačega ledu?

Liga NHL, končnica, konferenčni četrtfinale, 14. april

V ligi NHL se nadaljujejo boji prvega kroga končnice. Anasheim Ducks, ki so prvo tekmo v seriji s San Jose Sharks na domačem ledu izgubili, poskušajo popraviti vtis in izkoristiti prednost domačega ledu, preden se preselijo v San Jose. Boston Bruins, Nashville Predators in Tampa Bay Lightning poskušajo svojim tekmecem pobegniti na 2:0 v zmagah.